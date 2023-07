Il trucco per togliere in pochi secondi tutta la sabbia dal costume

Andare al mare è meraviglioso, ma la sabbia nel costume può essere davvero fastidiosa e allora cosa fare? Ecco alcuni trucchi per toglierla in poco tempo

Con l’arrivo della bella stagione sono davvero tantissimi quelli che si recano al mare e che trascorrono lunghe giornate in spiaggia in completo relax; ma che fare se la sabbia entra nel costume e non si riesce ad eliminare? Ecco alcuni trucchi da mettere in pratica per evitare il fastidio.

Trascorrere giorni al mare può essere davvero bellissimo e soprattutto rilassante. Nel corso della bella stagione, in tantissimi si recano in spiaggia anche tutti i giorni per trascorrere ore ed ore sotto l’ombrellone tra un bagno e l’altro. Anche nel completo relax, però, vi è la possibilità che alcuni problemi si presentino e tra questi vi sono i granelli di sabbia nel costume.

A causa di questa problematica, qualche volta, soprattutto se non si riesce a risolvere, potrebbe capitare di dover gettare vita l’amato costume. Solitamente questo problema si presenta quando si ha un costume bianco o comunque di una colorazione chiara. Forse non tutti lo sanno, ma vi sono alcuni metodi per eliminare la sabbia dal proprio costume ed in questo modo si eviterà di gettare via un costume che magari è costato anche molto.

Sabbia nel costume? Nessun problema: ecco alcuni metodi per rimediare

Esistono dunque diverse metodologie da mettere in pratica se nel proprio costume è entrato qualche fastidioso granello di sabbia e la prima è quella di lavare l’indumento in lavatrice. Il lavaggio, però, dovrà avvenire senza che nel dispositivo vi siano altri capi d’abbigliamento.

Vi è anche la possibilità di utilizzare il phon. Questo andrà usato dopo aver lavato il costume così da eliminare del tutto la sabbia. Un’altra modalità è quella di lavare a mano il costume e se questo ha un colore chiaro allora potrebbe essere utile usare l’acqua fredda e nel frattempo allargare il costume così che la sabbia vada via.

Per ovviare a tale problematica può essere anche utile utilizzare l’aspirapolvere e gli step da compiere sono semplici. Basterà solamente mettere il costume sotto il dispositivo elettrico e premere start. Un altro metodo utile è rappresentato dal borotalco. Spesso questa metodologia si usa per eliminare i granelli dai costumi dei bimbi. L’utilizzo del prodotto dev’essere fatto quando il costume è asciutto e bisognerà strofinare.