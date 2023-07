Incinta senza saperlo? E’ possibile: esperto spiega perché alcune mamme se ne accorgono solo durante il parto

Spiegato il motivo per cui molte donne sono incinte senza rendersene conto: ecco da cosa dipende secondo l’esperto.

Avere la pancia in gravidanza è qualcosa di assolutamente naturale. Proprio con il crescere della stessa si ha proprio la sensazione reale dello sviluppo del proprio bambino.

Alcune donne, però, non si accorgono di essere incinte, proprio a causa dell’assenza di addome pronunciato in gravidanza. Una circostanza alquanto strana, che fa sì che non vi sia il sospetto di portare il grembo un bambino per alcune gestanti.

Sembra un qualcosa di assurdo, ma in realtà è molto più frequente di quanto ci si pensa. Si tratta di una condizione davvero particolare che può indurre una donna a credere di non essere incinta, al contrario di avere solo qualche sintomo premestruale. Sì, perché alcune donne hanno per tutta la durata della gestazione perdite ematiche che possono essere scambiate per mestruazioni.

Incinta senza saperlo? Dipende dall’utero retroflesso e una gravidanza ‘senza’ pancione

La gravidanza senza pancia evidente e l’utero retroflesso sono due condizioni assolutamente separata che possono, però, coesistere, ovvero verificarsi contemporaneamente. L’utero retroflesso è una caratteristica di alcune donne che hanno un utero che si trova in una posizione piegata all’indietro. Non è una condizione che preclude la possibilità di rimanere incinta, bisogna, solamente, fare maggiore attenzione con qualche controllo in più.

Il fatto di non essere naturalmente inclinato in avanti potrebbe essere una causa della gravidanza senza pancia. Quest’ultima condizione è una caratteristica peculiare di alcune donne, che non sviluppano un addome particolarmente pronunciato durante la gestazione.

In presenza delle due condizioni, utero retroflesso e addome poco pronunciato, si rischia di avere una pancia quasi del tutto assente, anche se incinte. Nell’utero si sviluppa il feto, se questo è spostato all’indietro ci sarà meno sporgenza dell’addome in avanti.

Altri fattori concorrono ad una gravidanza con la quasi o totale assenza di pancia. Se si è ad esempio molto alti, l’utero potrebbe svilupparsi in lunghezza e non sporgere durante la gestazione. Se si hanno addominali molto sviluppati, questo fattore, infine, farò sì che il bambino cresca attaccato a questi ultimi, senza far sporgere di molto l’addome.