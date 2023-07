Infezioni vaginali: sabbia e caldo fanno esplodere questo rischio | Difenditi subito

Durante l’estate la salute intima è ancora più importante: ecco come difendersi dalle infezioni vaginali imperanti.

Le donne tendono ad essere sempre meno informate di quanto dovrebbero sulla loro salute intima. Per imbarazzo, poca informazione e una scarsa educazione sessuale, le bambine imparano a prendersi cura delle loro zone intime sempre troppo tardi o soltanto quando il problema effettivamente si pone. Allora perché non capire cosa potrebbe andare storto e come agire eventualmente prima che sia troppo tardi?

Per esempio: sapevi che durante i mesi estivi e quando le temperature sono più alte le infezioni vaginali sono molto più frequenti e aggressive? E che possono essere facilmente peggiorate se si va al mare spesso e non si prendono alcune precauzioni? Per andartene in vacanza serena e tranquilla, ecco cosa devi fare per difenderti e come agire in caso sia troppo tardi.

Le infezioni vaginali vengono in vacanza con te: come difendersi e cosa fare se si contraggono

Ci sono ahimè diversi tipi di infezioni che si possono contrarre e in mille modi diversi. Molte sono sessualmente trasmissibili, ma altre si possono contrarre semplicemente entrando in contatto con asciugamani o altri oggetti infettati perché usati da altre persone, magari in famiglia. La prima accortezza è sempre quella di avere una corrette igiene intima ma senza esagerare con il sapone: la vagina è un organo autopulente e non avrebbe bisogno di saponi aggressivi e che non rispettino il suo delicato Ph. Limitatevi a sciacquarla con acqua fresca e un detergente neutro.

Quando andate al mare, acqua salata e sabbia – che inevitabilmente entrerà nel costume – potrebbe creare l’ambiente perfetto per la proliferazione dei batteri e di pericolose irritazioni. Se potete, indossate un piccolo salva-slip sul costume, per proteggervi. Evitate, per quanto possibile, di avere rapporti sessuali penetrativi in acqua: contrariamente a quanto si possa pensare, l’acqua crea un maggiore attrito rispetto all’asciutto e il rischio di irritare le mucose vaginali è dietro l’angolo. Aspettate di arrivare in albergo almeno!

Ma come riconoscere l’arrivo di un’infezione? I sintomi da non sottovalutare sono: prurito incessante, gonfiore che si può estendere fino alle labbra, perdite biancastre, giallognole o persino grigie – spesso maleodoranti -, difficoltà nella minzione e bruciore durante i rapporti sessuali o durante la minzione stessa. In presenza di questi sintomi, andate subito a farvi controllare dal vostro ginecologo di fiducia.