Nuovissimo Bonus Scuola appena approvato: tantissimi soldi ai genitori | Quanto ti spetta

C’è un nuovissimo bonus scuola che è stato approvato, permettendo ai genitori di ottenere un importante contributo.

Le spese scolastiche sono piuttosto onerose. Per questo motivo molte famiglie, quando arriva a settembre, si trovano ad affrontare spese davvero alte.

Per fortuna è stato approvato un nuovissimo bonus scuola che sarà erogato già nel corso del 2023. In realtà, si tratta di un contributo introdotto già nel 2007. Ma in quell’occasione solo tremila studenti riuscirono ad ottenere la somma di denaro. Scopriamo come funziona il nuovissimo bonus scuola 2023 e quali sono i requisiti necessari per poter accedere al contributo economico.

Nuovissimo bonus scuola: caratteristiche e requisiti di accesso

Il nuovissimo bonus scuola a cui stiamo facendo riferimento è conosciuto anche con il nome Bonus 100 e lode e viene riconosciuto, ogni anno, gli studenti che raggiungono il massimo dei voti alla maturità. Il beneficio era attivo anche nel 2022, ma è stato caratterizzato da un brusco calo nella cifra. L’anno scorso infatti il bonus ha riconosciuto agli studenti meritevoli solo 73 euro. Basti pensare che nel 2007 l’importo riconosciuto agli studenti con il massimo di voti alla maturità ammontava a €1000.

Il motivo per il quale si è assistito a questa riduzione della somma di denaro riconosciuta agli studenti è legato alla crescita del numero degli stessi che raggiungono il punteggio più alto, ovvero 100 e lode. In pratica, visto che i fondi stanziati vengono divisi per un numero maggiore di beneficiari è inevitabile che l’importo erogato subisca un notevole impatto. Infatti, se nel 2007 i maturandi con il massimo dei voti erano 3mila; nel 2022 gli studenti meritevoli sono diventati 16.000.

Per accedere al bonus è necessario che lo studente abbia raggiunto il massimo dei crediti durante il triennio. Inoltre, durante la prima e la seconda prova dell’esame di Stato, lo studente deve prendere il massimo del punteggio. Anche al colloquio finale occorre che lo studente raggiunga il massimo del punteggio senza dover ricorrere ai cinque punti bonus. Nel 2024 potranno raggiungere il nuovissimo bonus scuola gli studenti che ottengono il voto più alto anche senza lode.

Tuttavia, nel 2024 è previsto anche un altro incentivo indirizzato in favore dei giovani, stiamo parlando della Carta della cultura giovani. Si tratta di un contributo indirizzato ai maggiorenni che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 35.000 euro. Invece, per coloro che sono iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati, al momento del diploma, al raggiungimento della votazione massima, avranno diritto la Carta del merito.