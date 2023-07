Piedi perfetti per l’estate, è questo il rimedio di bellezza che li rende bellissimi

Sogni piedi perfetti da sfoggiare al mare, in piscina, o quando indossi infradito e sandali? Ecco il segreto di bellezza che stavi cercando.

Si tratta di un gesto per prenderti cura della tua bellezza in modo pratico e semplice, potrai farlo anche a casa da solo. Scopri il trucco che ti farà abbandonare la classica pedicure.

Preparati a dire addio a piedi secchi, screpolati con la pelle disidratata. Se metti in pratica questo metodo speciale da ora in poi saranno morbidi al tatto, belli da guardare e super idratati!

Piedi perfetti in estate, il segreto di bellezza da provare subito

In estate tutti vorrebbero sfoggiare dei piedi perfetti, morbidi, privi di callosità soprattutto la pelle dei talloni e le estremità delle dita dei piedi però spesso risultano prive di idratazione, secche o addirittura screpolate, e questo è ancor più evidente dopo i lunghi mesi invernali trascorsi con le scarpe con le scarpe chiuse. Per fortuna però esiste più di un rimedio per avere i piedi belli e curati che tanto desideriamo.

Prima di scoprire i piedi e di cominciare a indossare sandali o andare al mare e in piscina in infradito possiamo sfruttare i benefici di un nuovo prodotto pensato apposta per la beauty routine dei piedi. Da un po’ di tempo a questa parte infatti, sul mercato sono stati messi dei calzini per la pedicure, ma come funzionano?

I calzini per la pedicure funzionano grossomodo come le maschere idratanti che si applicano sul viso, quindi vanno vanno indossati e lasciati in posa quanto più tempo è possibile, per ottenere un effetto efficace ed evidente. Si infilano come dei veri e propri calzini e in genere ogni confezione può essere utilizzata due volte.

I calzini peeling per i piedi funzionano perché il loro tessuto è trattato con agenti idratanti che vengono assorbiti gradualmente dalla pelle dei piedi mentre li si indossa, chiaramente non si possono indossare per uscire come calzini tradizionali, e il nostro consiglio è quello di tenerli mentre si è a casa, magari mentre si sta lavorando al computer o si sta guardando la tv.

Si trovano nelle profumerie, nelle farmacie, nei negozi che vendono prodotti cosmetici e di cura del corpo e ce ne sono di diversi tipi e di diverse marche. A quanto pare la maggior parte di questi sono sono sembrati efficaci a chi li ha utilizzati per la prima volta, soprattutto perché sono sono pratici e vanno a sostituire quello che una volta era l’impacco ai piedi che però doveva essere effettuato dall’estetista con con degli appositi strumenti che sono a disposizione dei professionisti, nei saloni di bellezza.