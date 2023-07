Sei invitata ad un matrimonio e non sai come mettere la stola? Ti aiutiamo noi: 5 modi incredibilmente alla moda!

Vuoi coprire le spalle del tuo vestito da cerimonia per quel matrimonio importante? Usa la stola con originalità.

Luglio e agosto sono i mesi dei matrimoni degli amici e degli invitati che non sanno come vestirsi. Se anche voi siete tra quelle persone che devono pensare alle ultime faccende e agli ultimi particolari prima del grande giorno, forse siete in panico per una cosa in particolare. Le donne, infatti, che hanno acquistato un vestito senza manica o con le spalline, avranno anche comprato assieme la stola, da abbinare, senza sapere come utilizzarla e combinarla bene col vestito. Come fare?

Il rischio di stare tutto il giorno a rigirarsi dentro la stola, lasciare che cada e che non faccia altro che darci fastidio è dietro l’angolo. Ma non se seguiamo questi utili consigli su come indossarla bene e in maniera originale. Eccone 5 che puoi copiare per essere perfetta il giorno del matrimonio e goderti la festa sentendoti bella e in ordine.

5 consigli su come indossare una stola e abbinarla al vestito del matrimonio

Abbinare la tua stola al vestito che hai scelto per il matrimonio non è così complicato come pensi, basta davvero un tocco di fantasia e voglia di provare cose nuove. Segui questi cinque consigli e sarai bellissima!

.1 Semplice: Il primo metodo e più semplice è quello di tenerla semplicemente aperta sulle spalle, in modo da tenerle coperte magari durante la cerimonia in chiesa ed eventualmente scoprirle in un secondo momento. Il più classico dei trucchi, sempreverde e adatto a tutte le tipologie di abito. L’unica pecca è che potreste doverlo aggiustare spesso nel corso della giornata.

.2 Legato dietro: Sicuramente più originale ma leggermente più complicato da eseguire, questo metodo non coprirà la parte fronte del vestito e la schiena e terrà ferma la stola per tutto il giorno – o quasi. Dovrete farlo passare sulle spalle, aprendole in modo da coprirle, sotto le ascelle e legarlo dietro la schiena. Adatto se avete vestiti con ricami o particolarità sulla schiena che volete lasciare scoperta e bene in vista.

.3 Con la spilla chiusa: Questo è forse il più complicato, ma anche il più scenografico e dai risultati più particolari. La stola sarà così bella che sembrerà far parte dell’abito stesso! Prendete la spilla più bella del vostro armadio e lasciatela chiusa. Dopo aver messo la stola chiusa intorno al collo, fate passare i due lembi all’interno della spilla, che dovrà scivolare chiudendo in vita. I lembi restanti li dovrete legare dietro la schiena. Et voilà!

.4 Con la spilla chiusa: Vi servirà sempre la vostra spilla di fiducia. Questo metodo consiste semplicemente nel mettere la stola attorno alle spalle, lasciare un lembo giù e fermare l’altro con la spilla su una delle due spalle, a vostro piacimento. Adatto ad un matrimonio particolarmente freddo, in cui avete necessità di coprirvi di più, magari in un mese invernale o in un luogo ad alta quota.

.5 Da un lato: Quest’ultimo consiglio renderà la vostra stola un punto in più estetico al vestito, ma non servirà a coprire le spalle. Consiste nel metterla soltanto su una spalla e lasciarla cadere giù, fino ai piedi o comunque per tutta la sua lunghezza.