Ti senti una persona felice? Fai questo test e non avrai più dubbi

Vuoi sapere se stai passando un periodo effettivamente felice della tua vita? Quello che vedi per primo ti darà la risposta.

La felicità non è un’emozione così scontata, ma anzi, nella maggior parte dei casi è difficile raggiungerla per davvero.

Se sei interessata a scoprire come stai davvero affrontando quest’ultimo periodo della tua vita e se tutto è veramente come desideri, questo è il test che fa per te: ti basterà cercare tra le risposte quella corrispondente all’immagine che ti ha colpito per prima colpo d’occhio. Il test ti informo non si basa su prove scientifiche, ma è stato realizzato per puro divertimento.

I profili del test: casa o famiglia

Se la prima immagine che hai notato quella corrispondente alla casa, non ci sono assolutamente dubbi: sei una persona felice e si vede chiaramente anche a chilometri di distanza. Il tuo carattere è sempre stato caratterizzato da delle note positive e molto solari, che sei in grado di trasmettere anche alle persone che ti circondano.

Infatti i tuoi amici e i tuoi familiari ti prendono come modello di riferimento per l’attitudine che hai nei riguardi della vita. La tua felicità dipende in gran parte dal fatto che non dai importanza al giudizio degli altri.

Se una persona a te vicina ti dà un consiglio lo ascolti e lo accetti, ma, se qualcuno avanza delle critiche non costruttive e aggressive nei tuoi riguardi, non c’è modo che le sue parole possano scalfirti. In questo modo riesci a vivere serenamente e sei tranquilla che qualsiasi cosa tu voglia fare che ti renda felice sarà esattamente ciò in cui ti impegnerai.

Se invece nell’immagine hai notato per prima l’immagine di una famiglia, significa che purtroppo non stai vivendo un periodo così tanto bello e spensierato. Visto che la realtà non è esattamente come ti saresti aspettata, cerchi di rifuggire da essa immaginandoti scenari situazioni in cui vorresti vivere. Nutri una grande insicurezza nei tuoi confronti e per questa ragione ti precludi molte opportunità.

Ci sono delle esperienze che vorresti vivere, ma il giudizio delle altre persone è sempre in agguato e ti blocca da fare quello che desideri realmente. La frustrazione che deriva da ciò si muta anche in gelosia e possessività verso le persone che ti stanno accanto, anche se fondamentalmente sei una persona buona e fedele. Se solo riuscissi a non ascoltare gli altri sarebbe tutto migliore.