Una mamma può allattare al seno dopo aver sconfitto un tumore?

Affrontare un tumore al seno è una dura sfida emotiva e fisica. Scopriamo se si può allattare al seno dopo aver sconfitto il tumore.

Secondo i dati raccolti dall’AIRC, voi le donne tra 40 e 50 anni hanno un rischio maggiore di sviluppare il tumore al seno si parla di 1 su 68. Questa incidenza aumenta a 1 su 42, per le donne in età compresa tra 50 e 60 anni. Fino a diventare di 1 su 28, per chi ha un’età compresa tra 60 e 70 anni.

Dati alla mano, dai 40 anni in poi c’è una maggiore probabilità di dover affrontare un tumore al seno. Tuttavia, non mancano i casi di giovani donne che, appena ventenni, si ritrovano a dover fare i conti con una sfida davvero difficile. Per fortuna si tratta di uno dei tumori più facili da curare. I dati, infatti, raccontano di una mortalità in continuo calo, che diminuisce ogni anno del 1,4%. Tutto ciò è legato alle nuove terapie e alla diagnosi precoce, che permette di individuare il tumore in una fase iniziale.

Allattare al seno dopo un tumore: quali sono le controindicazioni

La maggior parte delle Regioni italiane hanno attivato dei programmi di prevenzione e screening mammografico gratuito a partire da una determinata fascia d’età in poi (nella maggior parte dei casi, over 50). Purtroppo, anche se l’incidenza dei tumori al seno per le donne al di sotto dei 40 anni di età è decisamente più bassa, può accadere che una donna giovane e fertile debba affrontare questa sfida. È lecito domandarsi se dopo essere guariti da un tumore al seno, la mamma possa allattare al seno.

Dopo aver sconfitto un tumore al seno, una giovane donna ha finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria esistenza e realizzare i sogni rimasti in sospeso. Tra questi è probabile che ci sia anche quello di maternità e il desiderio di allattare al seno. Secondo le linee guida internazionali non esiste alcuna controindicazione allattamento al seno in seguito ad un tumore alla mammella. Tuttavia, è opportuno distinguere tra diversi casi.

Se si è stati sottoposti ad una mastectomia totale non sarà possibile allattare naturalmente il neonato dal seno operato. Anche se il capezzolo viene preservato, nel corso dell’operazione avviene la totale asportazione delle ghiandole mammarie, che sono le principali responsabili della produzione di latte. Tuttavia, è possibile allattare dall’altro seno.

Se, invece, si è stati sottoposti ad una chirurgia conservativa, la mamma ha la possibilità di allattare dal seno operato, anche se sottoposto a trattamento di radioterapia. In questo caso, però, è probabile che la produzione di latte sia scarsa a causa della parziale asportazione delle ghiandole.