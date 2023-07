Bambini che bevono tanta acqua: è solo il caldo o devi preoccuparti?

In estate i bambini bevono tanta acqua, a causa del caldo e di una maggiore sudorazione: ecco quando preoccuparsi.

Durante la stagione estiva è normale avvertire una sensazione di sete maggiore e più frequente. Bere è una condizione necessaria, che permette di idratare il corpo. Questa necessità può aumentare durante la stagione estiva o dopo aver svolto attività fisica.

Di fatto, la perdita di sali minerali e liquidi a causa della sudorazione può contribuire notevolmente ad aumentare l’esigenza di bere. L’acqua fa davvero bene all’organismo ha zero calorie, zero zuccheri, mantiene in salute le ossa, le articolazioni, i denti e favorisce una buona circolazione del sangue.

Insomma, l’acqua è proprio un’alleata di salute sia per i bambini che per gli adulti e gli anziani. In estate, è importante aumentare la quantità di liquidi introdotta nell’organismo. Tuttavia, se bere fa bene alla salute ci sono dei casi in cui l’eccessiva sete può essere un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Bambini che bevono tanta acqua: potrebbe essere un campanello d’allarme

Affinché un genitore si insospettisca di fronte alla continua richiesta di acqua da parte del figlio, è necessario che questa condizioni si verifichi per più giorni consecutivi. A questo punto, se abbiamo il sospetto che il bambino stia bevendo più del dovuto dobbiamo rivolgerti immediatamente ad un medico.

I bambini, in base alla fascia di età di appartenenza, hanno un determinato fabbisogno di acqua giornaliero. Fermo restando che ognuno di loro può avere delle abitudini diverse. Dunque, non dobbiamo costringere i bambini a bere la quantità giornaliera consigliata, se loro non ne avvertono il bisogno.

In linea generale, i bambini dovrebbero bere le seguenti quantità d’acqua:

dai sei ai dodici mesi 800 ml di acqua

1-3 anni 1.200 ml di acqua

4-6 anni 1.600 ml di acqua

7-10 anni 1.800 ml di acqua

11-14 anni 2.100 ml per i maschi, 1.900 ml per le femmine

15-17 anni 2.500 ml per i maschi, 2.000 ml per le femmine.

Queste quantità comprendono anche i liquidi presenti negli alimenti o le bevande diverse dall’acqua (es. latte, succhi, etc.). Se il bambino beve molto più del dovuto potrebbe avere una patologia: il diabete mellito di tipo 1. I sintomi del diabete mellito di tipo 1 sono:

Aumento della frequenza delle minzioni e della quantità di urina prodotta

Siete eccessiva

Fame eccessiva

Dimagrimento nonostante l’assunzione di cibo

Dolori addominali.

In presenza di questi sintomi è necessario rivolgersi al medico curante.