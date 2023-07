Come recuperare un capo stinto durante il lavaggio | I segreti delle migliori lavanderie

Per recuperare un capo stinto prova uno di questi sistemi: c’è una soluzione ad ogni macchia, risultato garantito!

Fare la lavatrice è una delle attività domestiche che svolgiamo con maggiore frequenza. Non di rado, però, capita di combinare qualche pasticcio effettuando un lavaggio sbagliato con il risultato di scolorire e macchiare il bucato. Ciò può accadere anche con il lavaggio a mano o semplicemente con l’usura del tempo.

Ad ogni modo, qualunque sia la causa, puoi risolvere il problema in poche semplici mosse. Prova subito a mettere in pratica i segreti delle lavanderie e potrai recuperare i tuoi capi stinti in un battibaleno. C’è una soluzione per ogni tipo di macchia: dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e scopri quale rimedio fa al caso tuo. Il risultato finale ti lascerà a bocca aperta.

Come recuperare un capo stinto durante il lavaggio: la soluzione ad ogni macchia

Per recuperare un capo stinto durante il lavaggio a mano o in lavatrice bisogna innanzitutto fare alcune distinzione a seconda del caso e del tipo di macchia. È questo il segreto delle lavanderie per far tornare gli indumenti come nuovi. Ad ogni modo, se non vuoi portare il bucato in tintoria puoi adottare tu stesso questi trucchetti efficaci al cento per cento.

Macchie di colore su capi bianchi: molti usano la candeggina, ma è meglio mettere l’indumento in ammollo in acqua con l’aggiunta di uno smacchiatore specifico per capi bianchi. Capo stinto con il colore di altri indumenti: pretratta la macchia con detersivo liquido ed un pizzico di bicarbonato di sodio. Lascia in ammollo per una notte e se dovesse rimanere ancora qualche alone usa della candeggina gentile prima di effettuare un altro lavaggio in lavatrice. Indumento stinto del suo stesso colore: in questo caso metti il capo in una bacinella ed aggiungi un po’ d’aceto e qualche cubetto di ghiaccio. Lascia tutto in ammollo per un’oretta e poi procedi con il normale lavaggio in lavatrice. Macchie di blu: metti i vestiti macchiati in ammollo in una soluzione di acqua e candeggina o acqua e aceto bianco e poi risciacqua in lavatrice. In caso di aloni persistenti prova ad utilizzare prodotti specifici per eliminare le macchie da trasferimento di colore. Macchie di rosso: il trucco in questi casi è agire immediatamente. Una volta che ti sei accorta del problema, risciacqua i capi macchiati con della candeggina o una tazza di aceto bianco. Infine, fai partire un lavaggio completo in lavatrice ed il colore tornerà come prima.

Insomma, nulla è ancora perduto: con questi sistemi super efficaci potrai far tornare i tuoi vestiti preferiti come nuovi. Con questo trucco, invece, puoi sbarazzarti delle macchie di sudore. Da provare!