Il trucco delle lavanderie che nessuno conosce | Lo provi e ti sbarazzi delle macchie di sudore

Ecco finalmente svelato il trucco delle lavanderie per eliminare per sempre le macchie di sudore dai vestiti: rimedio infallibile!

Le macchie di sudore sui vestiti sono una vera seccatura! Non solo possono diventare fonte di imbarazzo in quanto antiestetiche, ma possono anche costringerci a dover buttare via prima del tempo i nostri indumenti preferiti sprecando così una bella somma di denaro!

Ma niente paura, perché grazie al trucco delle lavanderie questi terribili aloni non saranno più un problema. Lo provi una volta e non lo lasci più perché è davvero efficace.

Inoltre, si tratta di un sistema fai da te super economico che si può mettere in pratica senza dover acquistare nessuno prodotto particolare. Tutto quello di cui hai bisogno, infatti, ce l’hai già in casa! Ecco in che cosa consiste questo metodo portentoso.

Il trucco delle lavanderie per sbarazzarti delle macchie di sudore: in pochi lo conoscono

Come abbiamo anticipato poco fa, c’è un trucchetto a dir poco geniale usato anche dalle lavanderie professionali per eliminare le macchie di sudore dai vestiti. Se credi di averle provate tutte con scarsi risultati non puoi assolutamente perderti il sistema di cui vogliamo parlarti oggi. In pochi lo conoscono, eppure funziona davvero.

In pratica, non dovrai fare altro che procurarti un po’ di aceto bianco e del bicarbonato di sodio. Dopodiché, ti basterà seguire queste semplici indicazioni e gli aloni sui tuoi capi saranno solo un lontano ricordo. Inizia con il preparare all’interno di una bacinella una miscela a base di acqua tiepida e dell’aceto bianco. Mescola bene ed immergi nella soluzione i capi da smacchiare.

Assicurati che la macchia sia ben immersa nell’acqua e lascia tutto così per almeno mezz’ora. Se l’alone è particolarmente difficile da rimuovere potrai aggiungere al mix anche un po’ di bicarbonato di sodio. Aceto e bicarbonato sono infatti dei super alleati nello svolgimento delle faccende domestiche. Il loro potere smacchiante ed igienizzante, in particolare, li rende perfetti per eliminare le macchie di sudore.

A questo punto, non ti resterà che procedere con il normale lavaggio a mano o in lavatrice. Per essere davvero sicuri del risultato finale puoi aggiungere mezza tazza di aceto nel cestello del detersivo. Gli aloni così non avranno scampo! Una volta completato l’intero procedimento, assicurati che la macchia sia sparita. In caso contrario ripeti sia la fase di ammollo che quella di lavaggio.

Se invece tutto è andato come previsto metti ad asciugare i vestiti all’aria aperta o in asciugatrice. Ad ogni modo, ricorda che questo sistema potrebbe non essere indicato per tutti i tipi di tessuti o per tutte le macchie. Prima di procedere, ricordati sempre di leggere l’etichetta apposta sugli abiti. Il tuo bucato puzza dopo il lavaggio? Ecco come risolvere il problema in poche mosse.