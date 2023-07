Cosa succede ad una coppia se non fa l’amore per tanto tempo: da non credere

Fare l’amore è sicura fonte di benessere psicofisico, avere pochi rapporti o niente può aumentare l’irritabilità

Studi su studi scientifici hanno appurato il beneficio immenso di avere una vita sessuale attiva. Questo perché si vanno ad innescare una serie di meccanismi particolari che portano benessere al nostro stato psico-fisico.

Ovviamente la frequenza delle attività sessuali varia da persona a persona. C’è chi per assenza di un partner non ha una vita sessuale attiva e per questo può sentirsi destabilizzato, irritabile e vulnerabile. Questo può generare un senso di malessere e una certa irritabilità. Parlando di coppie, fare troppo spesso l’amore può ridurre il piacere, ma avere pochissimi rapporti al mese può essere distruttivo per la relazione e per il benessere psicofisico dei partner.

Ecco cosa avviene durante un rapporto sessuale

Durante un rapporto sessuale avvengono una serie di meccanismi psicofisici tutti assolutamente positivi per il nostro fisico e per il nostro umore. Innanzitutto il rilascio di endorfine, ovvero sostanze chimiche che fungono da analgesici naturali.

L’umore migliora, così il sonno, anche la salute cardiovascolare trova beneficio. Il sistema immunitario si rafforza e così l’autostima. Il corpo riceve un grosso beneficio. Ci si sente felici. Un vero e proprio mix di emozioni che aiutano ad affrontare le giornate nel migliore dei modi. Il feeling di una coppia passa anche per la frequenza dei rapporti sessuali. Ci possono essere diversi fattori che possono far abbassare la frequenza dei rapporti sessuali. Gli impegni e la stanchezza possono inficiare, ma il vero problema potrebbe essere una compromissione della comunicazione.

Per questo bisognerebbe parlare apertamente con il partner cercando di mettere in evidenza le proprie paure e sentimenti e cercare di trovare un punto di incontro. Stare bene insieme significa riuscire a farlo anche fisicamente attraverso dei rapporti sessuali soddisfacenti. Stress e abbassamento delle difese immunitarie possono essere causati proprio da una minore frequenza dei rapporti sessuali. Bisognerebbe mantenere sempre alta l’attenzione reciproca ascoltando e cercando di capire quali possono essere i punti da dover chiarire. Avendo cura di ascoltarsi e ascoltare l’altro.

Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un punto di incontro e un miglioramento, nonostante sentimenti positivi e buona volontà, sarebbe utile rivolgersi ad un consulente professionale di coppia che possa davvero fare la differenza.