Da conoscere: il segreto per labbra più voluminose di Clio? Non è un prodotto, ecco cosa usa. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Niente chirurgia plastica o filler di acido ialuronico, per avere labbra piene e carnose bastano alcuni accorgimenti e soprattutto seguire i consigli di una esperta come Clio Makeup. Trucchi semplici e alla portata di tutte per avere labbra più belle e voluminose, in modo naturale, senza interventi invasivi ma con il solo makeup.

Avere delle labbra sane, piene e voluminose è il desiderio di moltissime donne. Alcune sono più fortunate, grazie alla natura e alla genetica, altre invece sono nate con labbra più sottili. Per non parlare degli anni che passano, che tendono ad assottigliare le labbra. Non tutte le donne, però, amano interventi invasivi per rendere più grandi le labbra.

Con i suggerimenti dell’esperta Clio Makeup è possibile ingrandire le labbra con poche e semplici mosse. Di seguito, scopriamo come mettere in pratica questi suggerimenti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ecco qual è il segreto per labbra più voluminose di Clio

Per avere labbra più piene, voluminose e carnose, bastano pochi strumenti, come suggerisce Clio Zammatteo, in arte Clio Makeup: uno scovolino, una maschera per le labbra, un lip plumper, delle matite per le labbra e un lipgloss colorato. Per prima cosa, bisogna cominciare dall’idratazione. Le labbra idratate, infatti, saranno più piene. Clio usa il prodotto UltraBalm, dll linea Clio Makeup, che applica sulle labbra con uno scovolino o spazzolino, distribuendolo generosamente e in modo uniforme.

Con questa applicazione, le labbra appariranno più piene e anche rosate. Il secondo passaggio prevede l’applicazione del gloss rimpolpante TLK power, sempre della linea Clio Makeup. Dopo averlo applicato sulle labbra, con l’apposto spazzolino, va lasciato agire per circa due minuti, per farlo assorbire in profondità.

A questo punto, si prende una salvietta pulita e asciutta e si procede a rimuovere il gloss, premendo leggermente la salvietta sulle labbra in modo da far assorbire il gloss. Quindi, si prende una matita marrone per le sopracciglia, la AlldayLOve Brow, di tono light brown, per scurire leggermente la parte sopra del labbro superiore e in questo modo creare un effetto tridimensionale. Quindi si prende una matita simile al colore delle proprie labbra, per disegnare il contorno e segnare alcuni tratti non omogenei sulla parte esterna delle labbra.

L’ultimo passaggio prevede l’utilizzo di un altro gloss, LipGloss&Glam, Guava Juice, per creare un punto luce nella parte centrale delle labbra. Il tocco finale sta nel picchettare il gloss con il dito per distribuirlo meglio evitando gli angoli. Il trucco è completo.