Kate Middleton, giacca pastello e gonna leggera: così la Principessa rilancia un casual perfetto per l’estate

Kate Middleton si è presenta a Wimbledon con una giacca pastello e una gonna leggera: ha voluto citare Diana?

Anche la principessa del Galles ha forse capito che gli anni ’80 non passeranno mai di moda. E così, per presenziare a uno degli eventi più celebrati della stagione estiva britannica, Kate Middleton ha voluto sfoggiare una giacca pastello che a qualcuno ha ricordato uno storico look di Lady Diana. A Wimbledon è sempre pieno di celebrità, e non mancano quasi mai i reali…

Gli occhi di tutti, quest’anno, erano però puntati soprattutto sulla principessa del Galles, la quale ha deciso di optare per un look pratico, estivo (nonostante il tempo piuttosto nuvoloso) e dalle linee e i colori molto anni ’80. Com’era prevedibile, nel Regno Unito, la giacca pastello di Kate Middleton sta facendo discutere quasi tutti i giornali e i programmi tv.

Il suo look era ispirato alla principessa Diana? Di certo quel blazer verde menta con la gonna bianca a pieghe ha riportato alla mente di molti sudditi lo stile della defunta suocera della principessa. Per tradizione la principessa del Galles non dovrebbe assistere ai match tennistici di Wimbledon fino alla fine del torneo, ma la quarantunenne Kate ha voluto sorprendere sudditi e stampa presentandosi con un blazer Balmain da 2.500 euro circa per vedere la star del tennis inglese Katie Boulter giocare contro l’australiana Daria Saville.

La giacca pastello di Kate Middleton ricorda ai sudditi il look di Diana

Com’era vestita la principessa? Kate Middleton indossava una giacca verde dagli ampi risvolti bianchi, davvero molto simile l’abito che la principessa Diana indossò per Trooping the Colour nel 1988. E non finisce qui, perché la moglie di William ha abbinato alla giacca una gonna che sembra rubata dal guardaroba della suocera: una gonna midi bianca a pieghe.

Lo stesso coat dress fu sfoggiato da Diana anche sul balcone di Buckingham Palace nel 1990 (era con la cognata Sarah Ferguson) in occasione del cinquantesimo anniversario della battaglia d’Inghilterra. E non è la prima volta che la nuova principessa rende omaggio alla suocera. Già nel 2022 Kate si fece fotografare con due abiti a pois che citavano apertamente lo stile di Lady D.

Kate ha scelto di impreziosire il suo look con degli accessori bianchi: le classiche décolleté a punta con tacco sottile di Gianvito Rossi e una handbag di Mulberry (una borsa che ultimamente la principessa pare preferire alle clutch, che in passato furono un suo must).