Quello che tutti i tecnici sconsigliano di fare con la lavatrice: rovini tutto!

Occhio a come usi la lavatrice, i tecnici sconsigliano questo programma utilizzatissimo: rovini tutto e spendi di più! Ecco come farla nel modo corretto.

Non ci crederai mai, eppure questo programma utilizzatissimo nella lavatrice tende a rovinarla moltissimo. I tecnici svelano quali sono i metodi corretti per usare l’elettrodomestico e quali sono le modalità da non usare mai. Curiose di scoprire tutti i dettagli? Vediamoli subito insieme!

Oggigiorno la lavatrice è considerata come un elettrodomestico indispensabile da avere in casa. Impossibile farne a meno, soprattutto se si hanno bambini piccoli. Tuttavia per evitare di danneggiarla o peggio romperla è necessario utilizzarla nel modo giusto e fare periodicamente una corretta manutenzione.

Ecco perché oggi abbiamo pensato di svelarvi qual è l’errore più comune che si commette quando si utilizza la lavatrice. Non ci crederete mai, eppure la maggior parte degli esperti sconsiglia drasticamente il lavaggio rapido in lavatrice. Sappiamo che molte di voi lo usano quotidianamente, ma si tratta di un’operazione sbagliatissima. Curiosi di scoprire i motivi? Vediamoli subito.

Lavatrice: perché il lavaggio rapido è sconsigliato

Sarà capitato anche a voi di far partire la lavatrice con il lavaggio rapido, si tratta della modalità più utilizzata. In molte pensano che si tratti di un ottimo metodo per risparmiare in consumi di energia. Purtroppo però oltre a farvi spendere maggiormente in bollette, vi provocherà non pochi danni all’elettrodomestico. La maggior parte dei tecnici ritiene che non sempre rappresenta la scelta migliore.

Chiaramente questo dipende dal tipo di tessuto che si ha necessità di lavare e dal carico che abbiamo. In qualsiasi casi, quando dovete far partire la lavatrice, è necessario impostare sempre i vari parametri corretti. Solo così otterrete una biancheria perfettamente pulita ed eviterete di danneggiare il macchinario. Ci sono alcune situazioni in cui il lavaggio rapido andrebbe totalmente evitato, scopriamole insieme.

L’obbiettivo principale del lavaggio di tipo rapido è quello di ottenere in breve tempo una biancheria pulita. Certo, se avete necessitò di lavare pochi capi potrebbe rappresentare la scelta migliore. Tuttavia in alcuni casi sarebbe meglio evitarlo. Ad esempio se dovete fare dei carichi delicati e di grosse dimensioni, sarebbe meglio prediligere altri programmi.

Il motivo è piuttosto semplice: il lavaggio rapido generalmente viene effettuato con una temperatura pari a trenta gradi, quindi non è sufficiente per igienizzare bene i capi da lavare. Infatti, per eliminare in modo corretto batteri, polvere e sporco è opportuno impostare una temperatura di lavaggio più alta.

Tra i capi che necessitano maggior igiene troviamo sicuramente gli asciugamani, le lenzuola, le tovaglie e i vestiti dei bambini. In questi casi il consiglio degli esperti è quello di usare un lavaggio più lungo e con temperature alte. In ogni modo, nelle etichette è possibile trovare le modalità corrette in cui devono essere lavati i capi.