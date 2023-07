Come pulire la cappa alla perfezione: non bastano i filtri, ecco tre parti che non pulisci mai e dovresti iniziare subito

Non sai come pulire la cappa? Sappi che agire sui filtri non basta, sarebbe un grosso errore se non conoscessi questi tre particolari. Sono molto importanti.

La pulizia della cappa è una delle azioni più faticose che esistano in cucina. Soprattutto in questo periodo dell’anno, con le temperature che si alzano, fare uno sforzo del genere può essere troppo, anche per chi è abituata a stare tutto il giorno in casa a pulire e lavare. Ma qualcuno dovrà farlo, prima o poi, quindi è meglio armarsi di pazienza e iniziare questa operazione, che è più complessa di quanto tu possa pensare. Anzi, è molto probabile che tu abbia sempre sbagliato a pulire la cappa della tua cucina.

Molti ignorano alcuni passaggi e si preoccupano soltanto dei filtri. Ovviamente, la pulizia dei filtri della cappa è fondamentale, se non la facessi potresti avere dei problemi di igiene molto importanti e la funzionalità della cappa potrebbe diminuire, con il passar del tempo. Ma esistono anche altri passaggi altrettanto importanti, spesso sottovalutati da coloro che si occupano di pulire la cucina. Sai quali sono? Tra poco ti daremo la possibilità di scoprirli, probabilmente cambieremo radicalmente il tuo modo di occuparti della cappa della cucina.

Pulire la cappa della cucina? Ecco i tre passaggi fondamentali

Come abbiamo già detto, la pulizia dei filtri è molto importante. I filtri catturano il grasso e i residui di cibo, quindi devono essere sempre liberi. Per questo motivo, ti basterà aggiungere dell’aceto e del limone all’acqua e pulirli, aiutandoli con un panno inumidito. Una volta asciugati, i filtri saranno come nuovi. Esistono tre aspetti altrettanto importanti che, probabilmente, hai sempre ignorato o sottovalutato, almeno fino ad oggi. Stiamo parlando del condotto dell’aria, dell’illuminazione della cappa e delle sue componenti interne. Ma proviamo a fare un po’ di ordine e parliamone con calma.

Il condotto dell’aria deve essere sempre pulito, il rischio è quello di aumentare il consumo di energia elettrica qualora ci fosse qualcosa che ostruisse il passaggio dell’aria. Assicurati di aver staccato la corrente dal forno ed elimina tutti i detriti con una spazzola e del detergente sgrassante. Effettua questa operazione almeno una volta al mese. Adesso ci occuperemo dell’illuminazione: spegni la cappa, rimuovi le lampadine e togli la polvere che si è accumulata su di essere. Usa un panno asciutto per effettuare questa operazione. Potrebbe sembrare scontata, ma è importante rimuovere la polvere da tutte le componenti del tuo forno.

Infine, dovrai occuparti degli interni. Anche in quest’area si accumula tanta polvere, quindi è necessario rimuoverla, prima che sia troppo tardi. Rimuovendo il pannello anteriore, potrai utilizzare l’aspirapolvere ed eliminare la polvere residua. Puoi aiutarti anche con una spazzola se vuoi, in modo da raggiungere i punti nei quali l’elettrodomestico non riuscirà ad arrivare. A questo punto, la cappa del tuo forno sarà di nuovo pulita e perfettamente funzionante. Non ti resta che decidere cosa preparare stasera per i tuoi ospiti a cena, buon appetito!