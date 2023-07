È una delle mete di mare più amate al mondo, ora Ryanair vende i biglietti a meno di 30€: approfittane

Ryanair è famosa per le sue straordinarie promozioni aeree. Questa volta, però, si è davvero superata: pochi spiccioli per raggiungere una meta paradisiaca

Già solo la parola Ryanair ci fa pensare a risparmi e prezzi bassissimi. Da sempre, infatti, Ryanair è la compagnia aerea per eccellenza in quanto a risparmi. Anche in tempi in cui, ovunque, assistiamo a rincari, la compagnia irlandese sta mantenendo la propria linea e la propria politica. Si inquadra proprio in questo senso una grandissima offerta e promozione che arriva esattamente in queste ore: un volo a meno di 30 euro per una della località turistiche più amate al mondo. Tutto quello che c’è da sapere.

2.000 tratte e 37 Paesi serviti, in Europa, ma non solo. Ryanair è a tutti gli effetti un colosso, ma continua a mantenere prezzi tutto sommato accessibili, caratterizzandosi ancora oggi come la compagnia low cost per eccellenza. In quanto a offerte e promozioni, infatti, Ryanair è sempre stata una spanna sopra gli altri competitor.

Anche l’offerta di cui vi parliamo oggi è di quelle che raramente si vedono: biglietti a meno di 30 euro per raggiungere uno dei luoghi più incantevoli del mondo, ogni anno meta di milioni di turisti, in molti casi facoltosi. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non lasciarsi scappare questa clamorosa opportunità.

Ryanair ti porta in una meta paradisiaca con meno di 30 euro

Con meno di 30 euro (21.97 euro, per la precisione), la compagnia irlandese, infatti, ci porta in Marocco, da sempre meta turistica per antonomasia. Il Marocco è un Paese del Nordafrica che confina con l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo ed è caratterizzato da influenze culturali berbere, arabe ed europee.

Diverse le località particolarmente interessanti sotto il profilo turistico: dalla capitale Rabat a Marrakesh, la cui medina è un dedalo di viuzze e di mercato dove potersi perdere, in maniera fisica, ma anche figurativa. Un Paese dalle enormi ricchezze paesaggistiche e artistiche che, non a caso, ha diversi luoghi che sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità.

Non dobbiamo dunque lasciarci perdere l’occasione che ci dà Ryanair. La compagnia irlandese, infatti, come si nota tramite il sito ufficiale, propone dei voli al costo di 21.97 euro per partire dall’aeroporto di Roma Ciampino verso Tangeri. Non bisogna perdere tempo, però, dato che bisogna prenotare entro il prossimo 12 luglio per viaggiare fino al 30 settembre di quest’anno. Affrettatevi, offerte così non capitano affatto tutti i giorni.