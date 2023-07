Indossare gli anelli non è uno scherzo: scopri la simbologia e le regole collegate a questi gioielli

Gli anelli potrebbero nascondere die significati particolari, se indossati in un certo modo

Un qualcosa a cui difficilmente si pensa, la maggior parte di noi indossa anelli tutti i giorni, ma quale sarebbe il modo giusto di farlo?

Si premette che, come ogni accessorio, la prima regola da seguire è che non ci sono regole. Si deve seguire il proprio istinto e gusto per non sbagliare, ma se siamo curiosi di scoprire quali possano essere i significati dell’indossare anelli in determinati modi, questo è il posto giusto per scoprirlo. In base al dito su cui vengono indossati, gli anelli possono assumere dei veri e propri significati diversi.

Anello al pollice, medio o anulare: ecco i significati nascosti

Se si indossa, ad esempio, un anello al pollice, questa scelta denota molta sicurezza nella propria persona. Inoltre, potrebbe caratterizzare una persona attenta, furba, che difficilmente scende a compromessi lasciandosi convincere.

L’anello al dito medio va a caratterizzare una personalità equilibrata, moderata e ben attenta ai dettagli. L’anello all’anulare, invece, simboleggia un legame forte che può essere di tipo sentimentale. Si tratta, infatti, del dito di fedina e fede e anello di fidanzamento, anche un anello di particolare importanza, non necessariamente legato ad un rapporto amoroso, ma ad un ricordo, ad esempio di una persona cara, può essere posto in questo specifico dito della mano.

Un vero e proprio leader colui o colei che decide di indossare un anello all’indice, una forte personalità sicura di sé capace di trainare gli altri nel migliore dei modi e con un modus operandi vincente.

Chi, invece, indossa anelli al mignolo riprende un po’ l’antica tradizione di portare un anello di famiglia indossato a questo dito. Infatti, generalmente simboleggiava la propria schiatta benestante. Ora questa scelta può simboleggiare allegria se il piccolo cerchio si indossa a sinistra, coraggio se a destra.

In presenza della fede e dell’anello di fidanzamento, non bisognerebbe, al di fuori i questi due indossare più di uno per mano. Il galateo prevede, infatti, di poter indossare al massimo tre gioielli per volta.

Se si hanno le mani libere da anello di fidanzamento o fede, meglio comunque indossare un solo anello per mano. Per quanto riguarda i gioielli, in presenza di collana vistosa meglio orecchini piccolissimi, viceversa se si hanno orecchini appariscenti optare per una collana minimale.

Un anello dalle dimensioni importanti non necessita di un bracciale particolare e grande, meglio uno semplice. Viceversa, se l’anello è contenuto via libera ad un bel bracciale che si fa notare.