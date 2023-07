Se metti la crema solare con protezione troppo alta corri un rischio altissimo: perché non farlo mai

Hai sempre messo la protezione cinquanta pensando di fare bene al tuo corpo, ma forse ti stai sbagliando: ecco perché.

Ci hanno sempre detto che mettere la crema solare è la cosa migliore che possiamo fare per proteggerci dai pericolosi raggi UV del sole, specialmente in questo periodo storico in cui il riscaldamento globale li ha resi ancora più aggressivi e dannosi per la pelle. Esporsi con troppa frequenza senza crema solare al sole, infatti, può essere davvero pericoloso per l’insorgenza di malattie della pelle e tumori. Ma siamo sicuri che la crema solare alta è quello che fa per noi?

Forse non eri a conoscenza di questo particolare inaspettato, eppure utilizzare una crema solare a protezione troppo alta può non essere la scelta giusta per chi vuole proteggersi dai raggi solari. Questo non significa che sia salutare prendere il sole senza nulla a proteggerti alle due del pomeriggio, ma che, forse, c’è più sotto la superficie di quanto tu possa credere: ecco cosa devi sapere sulle creme solari 50+.

Perché non dovresti esagerare con le creme solari a protezione troppo alta: la verità

In realtà il motivo per cui la protezione alta, come 50, può essere molto pericoloso e sconsigliato è tutto psicologico e sta nel nostro comportamento e nella nostra testa. Applicare una crema solare che dovrebbe essere la più efficace nel proteggerci potrebbe spingerci ad esporci a pericoli inutili e che andrebbero evitati. Il fatto di avere una crema 50+ sulla pelle, infatti, non vuol dire che ci si può esporre ai raggi solari nelle ore più calde della giornata per ore ed ore senza prendere pause e senza pensare di soffrirne le conseguenze.

La tintarella piace a tutti, certamente, ma non per questo motivo bisogna mettere in pericolo la propria salute e il proprio futuro. Inoltre, il rischio più elevato è quello di dimenticarsi di applicarla ogni due o tre ore, quando sarebbe assorbita completamente o di credere erroneamente di non aver bisogno di riapplicarla, dato che è 50+. Ma questo non è vero assolutamente!

Tutti i dermatologici e i medici consigliano, infatti, di applicare la crema ogni due o tre ore a prescindere dal grado di protezione, semplicemente perché una volta che la pelle la avrà assorbita completamente, non ci sarà più nulla a proteggervi dai raggi solari aggressivi e caldi dell’estate.