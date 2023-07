Sintomi di carenza di Vitamine nei bambini: guai ad ignorarli, possono causare guai molto seri

La carenza di Vitamine causa disagi alla salute nei soggetti adulti, e siccome accade anche ai bambini dobbiamo imparare a riconoscere i sintomi.

Sappiamo che le vitamine, tutte e di qualsiasi gruppo, svolgono funzioni importanti per l’organismo, e una loro mancanza porta sempre a qualche problema. Anche e soprattutto nei soggetti in età pediatrica.

Con un’adeguata alimentazione possiamo dare al nostro organismo tutto ciò che serve per rimanere in salute e scongiurare l’insorgere delle malattie più comuni. Ecco perché gli specialisti puntano molto sulla divulgazione di linee guida sui regimi alimentari. Per gli adulti seguirle è più facile, ecco perché dobbiamo prestare più attenzione all’apporto di sostanze nutritive e anche di vitamine nei bambini.

Una prolungata carenza di determinate sostanze, in un soggetto che deve crescere velocemente, può portare infatti a disagi di salute ancora più gravi. Ecco alcuni segnali da non sottovalutare, ricordando che per qualsiasi dubbio è sempre bene rivolgersi al pediatra, che saprà fare una valutazione corretta dello stato di salute del bambino.

Se il tuo bambino mostra questi sintomi potrebbe essere carenza di Vitamine, attenzione!

I bambini non sempre sono in grado di esporre bene i disagi fisici che provano; con un’attenzione mirata si può comprendere se in atto c’è un qualche problema, compresa una mancanza di vitamine.

Ad esempio, se il bimbo si stropiccia sempre gli occhi, afferma di vederci poco bene – soprattutto quando è buio – e se in concomitanza presenta la pelle del corpo secca, probabilmente ha una mancanza di Vitamina A. È possibile reintegrarla mettendo nella dieta del bambino più carote e peperoni, ma anche latticini, uova e spinaci.

Se invece durante le operazioni di igiene orale si notano delle gengive sanguinanti, allora può darsi che manchi la Vitamina C. In questo caso possiamo dare al bambino più frutta come arance e kiwi che contengono molta vitamina C, ma anche broccoli e peperoni. La mancanza di vitamina C, lo ricordiamo, indebolisce il sistema immunitario, quindi attenzione anche a quando i raffreddori o mal di gola diventano troppo frequenti.

La carenza da Vitamina B, soprattutto la B7 o la B3 possono causare nel bambino l’indebolimento dei capelli e anche la caduta degli stessi. Se insieme a questo sintomo c’è anche dolore ai muscoli o crampi è preferibile indagare per reintegrare la mancanza di queste vitamine.

Anche i dolori alle ossa possono significare un apporto non sufficiente di vitamine, soprattutto la D. Ecco perché in caso di uno o più sintomi sopra descritti è opportuno chiedere al pediatra, che potrà decidere o meno se prescrivere degli integratori o se sarà sufficiente modificare la dieta.