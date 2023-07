Vacanze a ottobre al mare, ecco le migliori zone calde in cui andare: ce n’è per tutte le tasche

La nuova tendenza è partire a settembre. Ma noi ci spingiamo oltre: non sarebbe bellissimo andare al mare a ottobre?

Chi l’ha detto che le vacanze al mare devono essere per forza in estate? Abbiamo più volte raccontato come una nuova tendenza per i vacanzieri italiani sia quella di partire a settembre. Oggi, invece, ci spingiamo oltre e vi diciamo che è meraviglioso godersi il mare a ottobre: in queste località calde è possibile farlo. Prendete nota e non ve ne pentirete.

Siamo già nella prima decade di luglio, per cui ci auguriamo che, se avete scelto di partire in estate, abbiate già prenotato. Viceversa, prenotare ora, sarebbe veramente proibitivo. Innanzitutto perché probabilmente la maggior parte delle strutture sarebbe sold out. E poi perché i costi sarebbero davvero esorbitanti.

Volersi spostare in alta stagione è così. Luoghi affollati, prezzi alle stelle. Non è forse il momento migliore per fare una vacanza e in tanti lo hanno capito e lo stanno capendo. Un po’ per rifuggire dunque dal caos. Un po’ perché il periodo economico che viviamo impone scelte responsabili sotto il profilo finanziario.

Le mete calde da raggiungere a ottobre

In tanti, dunque, hanno capito che forse una vacanza a settembre è di gran lunga preferibile. Il clima è ancora eccellente, il caos minore, ma, soprattutto si risparmia moltissimo. Oggi, invece, vi suggeriamo di spingere ancora oltre l’asticella, perché ci sono delle località calde, splendide, che anche a ottobre potete godervi in pieno relax. Ecco quali.

Ovviamente, spostandosi a ottobre, si può approfittare di prezzi anche più accessibili. Faremo una mini rassegna in cui non possiamo non partire da uno dei luoghi maggiormente desiderati: il paradisiaco Madagascar. Temperature che non scendono mai sotto i 20 gradi e che come massima hanno i 32 in quel periodo. Volo + sette giorni in hotel, in quel periodo, può costare circa 700 euro a persona. E, però, potete godervi spiagge paradisiache e bellezze naturali uniche.

Tutto sommato economica in quel periodo è anche Shangai, in Cina. Meno di 750 euro a testa il volo con sette giorni in hotel. Non mancano, nella rassegna che vi facciamo, località che rappresentano le vacanze per antonomasia. Ecco i prezzi, sempre calcolando il volo e sette notti in albergo a persona. A ottobre alle Mauritius si può pagare 1.290 euro, leggermente in più a Fortaleza, Brasile (1.346) e leggermente in meno alle Maldive 1.150). Sempre prezzi un po’ alti (2.159 euro a testa) per Tahiti e Bora Bora. Ma ne vale la pena.

Infine, due mete low cost, ma evergreen: Dubai, che grazie a Emirates può raggiungere facilmente e si può fare una signora vacanza con meno di 650 euro e Tenerife, l’isola delle Canarie dove è sempre estate: lì, grazie ai low cost, si spende ancora, meno, circa 430 euro.