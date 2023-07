In vacanza con cani o gatti, la nuova super offerta: così risparmi tantissimo e non rinunci ai tuoi amici a 4 zampe

Se vuoi andare in vacanza portando con te il tuo cane e il tuo gatto, ecco qual è l’offerta incredibile che ti farà partire con il sorriso

Adottare un animale in famiglia è una scelta importante, che richiede il prendersi precise responsabilità: un animale infatti ha bisogno di cure, di attenzioni e di tempo e non si può prescindere dal darglieli. Quando si decide di partire per le vacanze, bisogna anche capire come organizzarsi con la cura del proprio amico a quattro zampe: se c’è chi preferisce lasciarlo a casa affidandolo a qualche amico o parente, a un dogsitter o alle strutture apposite, altri invece lo portano con sé.

Se si decide di portare con sé il proprio amico a quattro zampe si deve cercare una struttura che lo accolga e che abbia tutto ciò di cui ha bisogno: se i gatti si adattano di più e han bisogno solo della loro lettiera, i cani invece necessitano di più spazio, soprattutto in cui fare una passeggiata e di attenzioni maggiori. Ecco però un’offerta imperdibile per andare in vacanza con il proprio cane o il proprio gatto.

Offerta imperdibile: parti subito con il tuo amico a quattro zampe

Sono molte le strutture che oggi come oggi accolgono anche i cani e i gatti, sia negli hotel che nelle spiagge e, per restare al passo con i tempi, anche Trenitalia ha proposto un’offerta incredibile. I padroni di cani (anche di grande taglia) e di gatti potranno viaggiare su tutti i treni senza pagare alcun sovraprezzo e, nell’offerta, sono inclusi anche gli Intercity e i Frecce.

Secondo Luigi Corradi, Amministratore Delegato e direttore generale di Trenitalia, gli animali fanno parte della famiglia e per questo motivo è giusto agevolare i loro padroni nel portarli con sé durane le vacanze estive. Anche Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa, è d’accordo con questa visione ed è estremamente favorevole all’accordo con Trenitalia di favorire l’ingresso e il viaggio in treno anche agli animali di grossa taglia, purché al guinzaglio e con museruola.

Leidaa, per favorire questa campagna e per sensibilizzare sempre di più contro l’abbandono degli animali che avviene in estate, ha anche presentato uno spot specifico, che si potrà vedere presto sui treni e nelle stazioni ferroviarie. Ora non avete più scuse: preparatevi a partire con i vostri amati animali!