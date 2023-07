Un pesto estivo in piena regola si fa con le melanzane ed il basilico: aggiungi questo ingrediente in più e farai la differenza

Questo pesto di melanzane e basilico è una goduria per il palato, l’aggiunta di questo ingrediente segreto rende tutto più gustoso!

In piena estate non c’è niente di meglio che preparare un gustoso pesto ideale per condire la pasta o in alternativa per preparare delle gustose bruschette da portare in tavola.

Questa volta però non prepariamo il classico pesto di basilico ma ne prepareremo uno cremosissimo con melanzane, basilico ed un ingrediente segreto che farà la differenza! Che aspettiamo a prepararlo? Non ci resta che scoprire la ricetta completa: allacciamo il grembiule e prepariamoci a gustare questa incredibile bontà!

Pesto di melanzane e basilico: aggiungi questo ingrediente segreto e porti in tavola un piatto gustoso

Bastano davvero pochissimi ingredienti per preparare un pesto gustosissimo e ricco di sapore. Protagoniste di questa ricetta sono le melanzane, uno degli ortaggi più versatili che possiamo utilizzare ai fornelli per preparare piatti in grado di conquistare il nostro palato al primo assaggio. E perché allora non prepararci un pesto cremosissimo, colorato e ricco di sapore? Vediamo subito la ricetta completa: l’aggiunta di questo ingrediente segreto fa la differenza!

Ingredienti:

450g di Melanzane

40g di Pinoli

40g di Mandorle

120g di Pomodori secchi

100g di Basilico

130g di Parmigiano reggiano

Sale q.b.

2 spicchi d’Aglio

Olio q.b.

Preparazione: