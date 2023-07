Un posto al sole anticipazioni: pessima situazione per Lara, cosa accadrà

Anche tu sei una fan di Un posto al sole? Non puoi perderti le anticipazioni per la prossima settimana. Eccole.

Il programma che va in onda ormai da moltissimi anni su Rai3 riesce sempre a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori. Le vicende che ruotano attorno a Palazzo Palladini fanno parte del nostro quotidiano, è come se succedesse qualcosa ad uno di famiglia.

Ma sei curiosi di sapere che cosa ci aspetta la prossima settimana? Scorri le prossime righe per scoprilo insieme a noi, siamo certi che rimarrai senza parole per quello che sta per accadere a Lara. Non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni

La prossima settimana, come sempre, le puntate andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 circa. Ma cerchiamo di capire, in anteprima che cosa ci attende, iniziando subito da lunedì 10 luglio. Rossella e Nunzio stanno vivendo dei sentimenti molto diversi che non vanno d’accordo con la realtà. Ecco quindi che la donna sul posto di lavoro non è molto attenta.

Commette qualche errore di troppo. Mente lui sfoga tutto su Samuel. Questo potrebbe creare dei problemi seri per quanto riguarda la loro amicizia. Nel mentre Filippo e Serena stanno parlando con Eugenio e Viola delle vacanze ma la donna ha un atteggiamento un po’ strano che fa nascere delle piccole discussioni. Jimmy decide di fare una richiesta particolare a Renato.

Passiamo all’appuntamenti di martedì 11 luglio. Viola deve parlare con qualcuno e per questo motivo decide di andare da Raffaele. La donna confessa che il suo matrimonio è solo una questione di abitudine e vuole qualcosa di più. Nunzio non dice nulla dei sentimenti che sta provando per Rossella, e lei viene presa di mira da Luca.

Renato è convinto di dover deludere Jimmy ma fortunatamente arriva Giulia a salvare la situazione. Nell’appuntamento di mercoledì 12 luglio vedremo il segreto di Lara venire a galla. Ida è attaccata in modo eccessivo a Tommaso e allo stesso tempo Silvana ricorda tutto sul licenziamento.

Eugenio esagera con l’alcool e Viola confessa che è stanca del suo matrimonio. Rosella viene mortificata da Luca e lui riceve, in modo totalmente inaspettato una proposta. Nella puntata di giovedì 13 luglio Rosa ed Eduardo discutono in modo molto forte il motivo? Per una borsa misteriosa. Giulia a chiesto a Luca di trasferirsi alla Casa del Terrazzo ma l’uomo non sa che fare.

Roberto, intanto chiede cosa succede a Lara per via del comportamento di Ida. Speranza sta facendo l’esame anche se non vede l’ora di andare in vacanza con Samuel. Siamo giunti all’ultimo appuntamento, quello di venerdì 13 luglio. A Dario non piace che Eduardo influenzi Manuel. Luca ha deciso poi di accettare la proposta di Giulia ed informa anche Michele della sua decisione.

Samuel capisce che grazie a Micaela potrebbe realizzare il suo grandissimo sogno. Per il momento non possiamo aggiungere altro ma vi diamo appuntamento sempre dal lunedì al venerdì su Rai3!