Vuoi andare al parco acquatico pagando pochissimi euro? Ecco l’offerta che non puoi perdere assolutamente

Occasione per andare al parco acquatico pagando pochissimi euro, l’offerta da non perdere assolutamente. Tutte le informazioni utili.

Andare al parco acquatico è una delle attività principali per tutta la famiglia, durante l’estate. Tra scivoli, piscine e giochi d’acqua i bambini trascorrono delle ore di spensieratezza e di grandissimo divertimento. I genitori dovranno fare un po’ di fatica per stargli dietro ma anche per loro sarà una grande giornata, a giocare e divertirsi, tornando bambini.

Con l’inflazione e il caro vita, le attrazioni per la famiglia sono diventate una spesa non di poco conto. Non tanto, o non solo, per gli aumenti dei prezzi in sé, quando piuttosto perché si tende a tagliare tutto quello che non è necessario. Le famiglie sono costrette a fare economia e le attività per il tempo libero ne risentono. Con i giusti accorgimenti, tuttavia, è possibile non privarsi di alcuni divertimenti, andando a caccia di promozioni e offerte.

Vale anche per i parchi acquatici, che offrono diversi sconti e pacchetti promozionali per famiglie, per permettere a tutti di frequentare questi luoghi di divertimento. Uno dei parchi acquatici che propone offerte imperdibili è Zoomarine. Ecco tutto quello che bisogna sapere e come approfittare della promozione.

Come andare al parco acquatico pagando pochissimi euro, l’offerta da non perdere

Zoomarine è un parco acquatico situato fuori Roma, a Torvaianica, sul litorale laziale. Un posto ideale per una fuga dalla città nel weekend o alla domenica, per rinfrescarsi e rilassarsi. Poco più a nord, poi, trovate la grande Tenuta di Castelporziano, con l’ampia spiaggia libera e la ricchissima area verde di pini marittimi e macchia mediterranea. La visita al parco acquatico Zoomarine, tuttavia, è consigliata soprattutto nei giorni infrasettimanali, se riuscite a liberarvi da lavoro e impegni, perché troverete meno affollamento ma soprattutto l’ingresso con sconti speciali, che vi permetteranno di risparmiare.

Prendete il giorno libero di lunedì o se siete già in vacanza approfittate di questo giorno della settimana per andare al parco acquatico Zoomarine. Il lunedì, infatti, il biglietto di ingresso costa solo 12 euro a persona. Il biglietto scontato si acquista soltanto online e entro le 23.59 del giorno prima. I biglietti in offerta sono limitati, pertanto è bene affrettarsi.

L’ingresso del lunedì con i biglietti in promozione prevede: dimostrazioni educative con delfini, foche e leoni marini, pappagalli e gli amici di zampa; show dei tuffi, l’evento live di Pinocchio e Freeda le mascotte del cartoon Pinocchio and Friends, giostre e attrazioni, ingresso alle piscine e acquapark. I lettini e gli ombrelloni sono gratuiti fino ad esaurimento posti.