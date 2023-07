Amore, i segnali inequivocabili che la tua storia sta per finire: conoscerli per non soffrire

Ogni rapporto di coppia va alimentato, altrimenti si spegne naturalmente. E ci sono alcuni segnali chiarissimi che ci dicono che un rapporto si avvia verso il capolinea

Non è facile convincersi e rassegnarsi alla fine di una storia, soprattutto se importante e duratura. Eppure, finiscono anche gli amori più importanti, anche i rapporti più intensi, anche i sentimenti più intensi. Quando una storia si avvicina al capolinea ci sono dei segnali inequivocabili che si farebbe bene a non ignorare, ma, anzi, a conoscere per provare prendere qualche contromisura. Ecco quali.

Sono tanti i motivi per i quali un rapporto, anche se importante e duraturo, finisce. Sicuramente quanto finisce il sentimento, quello è fondamentale, soprattutto nelle storie importanti. Ma è altrettanto fondamentale anche l’attrazione fisica, senza quella il rapporto di coppia diventa un rapporto amicale o magari fraterno.

Ma le motivazioni possono sfociare anche nella mancanza di comunicazione, nei continui litigi e nella perdita di fiducia che, quasi sempre, è dovuta a qualche tipo di tradimento. Quando, invece, non c’è un motivo ben preciso, il rapporto si spegne lentamente, ma inesorabilmente. Ecco i segnali che ce lo comunicano.

I segnali che ci dicono che una relazione va verso il capolinea

Segnali che faremmo bene a conoscere, perché è sempre sbagliato provare a forzare qualcosa che non va, a incaponirsi con qualcosa che non funziona e che sappiamo non funzionerà. Ci attireremo addosso soltanto sensazioni negative e possibilità di soffrire. Un primo, fondamentale requisito sta nella voglia di stare insieme. Può sembrare banale, ma non lo é. Perché quando di perde la voglia di trascorrere del tempo insieme, da soli, quello sicuramente non è un segnale incoraggiante. Riguarda anche quello che dicevamo prima, cioè l’assenza di attrazione reciproca. E, come ben sappiamo, l’attrazione è sia fisica, che mentale.

Una ulteriore prova del fatto che si sta bene insieme è parlare e progettare il futuro. Per intenderci non parliamo necessariamente di matrimonio. Può essere anche un semplice viaggio, ma è importante pensare al futuro insieme, altrimenti ci si fossilizza e si rimane intrappolati nel passato, anche se della magia del passato non è rimasto quasi nulla.

Ovviamente, l’assenza di supporto reciproco può essere una delle cause più importanti. Supportarsi tanto nelle cose positive, come il raggiungimento di un traguardo, quanto nelle avversità, che possono essere una malattia oppure la morte di qualche congiunto. Bisogna invece parlarsi e confrontarsi su ogni singolo evento che ci accade, prestarsi attenzione. E’ questo che significa essere coppia.