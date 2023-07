In estate è bandito il ferro da stiro | Con questi trucchi non dovrai mai più usarlo

Grazie a questo trucco potrai bandire il ferro da stiro durante la stagione estiva. Devi proprio conoscere il metodo.

Alcuni dicono che stirare in estate possa essere paragonato ad uno “sport estremo”. Battute a parte, accendere un ferro da stiro che raggiunge la temperatura di 150-200°C in pieno luglio, quando fuori ci sono 40 gradi all’ombra, sicuramente non è una delle attività estive migliori da fare.

Il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici indispensabili per milioni di persone. Si tratta di una piastra che raggiunge anche 230°C e permette di rendere tutti i capi, di qualsiasi tessuto, lisci e senza grinze. Tuttavia, in tempi di crisi energetica, e soprattutto durante la stagione estiva, il ferro da stiro dovrebbe essere usato il meno possibile. Per fortuna esistono delle tecniche che permettono di ridurre al minimo l’uso del ferro da stiro, con buona pace della bolletta e del fastidiosissimo caldo.

Ferro da stiro in estate: ecco come sbarazzarsene definitivamente

Il ferro da stiro è un elettrodomestico presente in tutte le case degli italiani. Grazie a questo piccolo apparecchio è possibile eliminare grinze e pieghe da tutti i capi. Mediamente ferri da stiro hanno una potenza di 2.400 watt consumando circa 50-60 centesimi all’ora. Sebbene non si tratti di un dispendio energetico eccessivamente elevato, stirare in estate è una delle attività più odiate per chiunque.

Proprio nella stagione in cui si è alla ricerca di un po’ di fresco, accendere l’elettrodomestico che emana calore rappresenta un vero incubo. Tuttavia, esistono delle tecniche che permettono di ridurre al minimo l’utilizzo del ferro da stiro. In questo modo, si potrà risparmiare tempo e denaro, ma soprattutto si potrà evitare la “tortura estiva”. Per usare il meno possibile il ferro da stiro, in estate, è opportuno scegliere con cura i tessuti e i materiali degli abiti. La viscosa, infatti, può rappresentare una valida alternativa al cotone, perché basta stenderla nel modo giusto per evitare grinze e altri problemi.

Per quanto riguarda le camicie e altri tessuti naturali, come il lino, la soluzione ideale sarebbe quella di lavarli a mano. In questo modo, è possibile ridurre al minimo le grinze stendendo il bucato, strizzandolo solo il minimo necessario. Un altro trucco per evitare che si formino troppe grinze e quello di non lasciare i vestiti per troppo tempo all’interno della lavatrice al termine del lavaggio. Se si ha l’abitudine di stendere il bucato sullo stendino è possibile evitare di applicare le mollette, che lasciano un fastidioso segno. In alternativa, è possibile utilizzare la gruccia.