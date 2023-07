Libri di testo sempre più cari | Da oggi puoi risparmiare seguendo questi semplici consigli

I libri scolastici diventano sempre più cari. Finalmente le famiglie possono utilizzare questo metodo per risparmiare.

Settembre è ancora lontano, ma le famiglie iniziano già a preoccuparsi per le spese che dovranno affrontare per l’acquisto dei libri scolastici. La spesa media che ogni famiglia italiana deve sostenere per i libri scolastici si aggira sui 286 euro per la prima classe della scuola media, 111 euro per la seconda, 127 euro per la terza, la situazione peggiora con l’approdo alle scuole superiori.

Si tratta di un problema che ogni anno si ripresenta a settembre, mettendo in serie difficoltà le famiglie italiane, soprattutto quelle meno abbienti. Ma, per fortuna, esistono delle strategie che possono essere messe in atto per salvaguardare la tasca di mamma e papà. Scopriamo insieme quali sono le tecniche che permettono di risparmiare sui costi dei libri scolastici.

Libri scolastici: ecco come evitare il “salasso” di settembre

La questione relativa al costo eccessivo dei libri scolastici è ormai nota. Se alle scuole medie mamma e papà se la cavano con una spesa che va dai 100 ai 280 euro, con l’approdo alle scuole superiori la situazione peggiora drasticamente.

Basti pensare che mediamente uno studente di primo superiore, per l’acquisto dei libri scolastici, splenderà circa 440 euro. Considerando il tasso di inflazione 2022, non c’è da stupirsi che anche i libri di scuola abbiano subito un incremento dei prezzi. Ciò vuol dire, che in vista di settembre 2023, le famiglie dovranno affrontare spesa leggermente superiori a quelle degli ultimi anni.

Per poter risparmiare è possibile prendere in considerazione alcune di queste strategie. La prima cosa da fare è munirsi della lista dei libri da acquistare per l’anno nuovo. Per fortuna alcuni libri di testo non devono necessariamente essere nuovi, ma possono essere acquistati anche usati. Inoltre, ci sono alcuni libri che vanno bene per più anni consecutivi.

Per fare affari con i libri usati è necessario recarsi presso i mercatini dove il risparmio si aggira tra il 10 e il 15%. In tal caso, però, è necessario assicurarsi che il libro non sia particolarmente rovinato e che siano presenti tutte le pagine. Anche le sottolineature devono essere moderate.

Alcuni libri scolastici possono essere acquistati anche al supermercato, come al Conad o a Panorama. A differenza delle librerie, nei supermercati, è possibile beneficiare di sconti che vanno dal 10 al 20% sull’acquisto di libri scolastici. Per risparmiare è possibile comprare i libri su Amazon. Anche in questo caso il risparmio non è elevatissimo, però, permette, sulla quantità, di concretizzare ottimi affari.