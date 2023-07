“Ma come fate a tornare cosi perfette subito dopo aver partorito?” Sophie Codegoni, il bikini non è pr i deboli di cuore…FOTO

Sophie Codegoni si mostra in bikini a pochi mesi dal parto ed è uno schianto: la visione è da sogno e tanti fan si meravigliano.

Il sorriso è fisso sul volto di Sophie Codegoni in quest’estate 2023, la prima passata ufficialmente da mamma: l’ultimo anno è stato stupendo per l’ex-tronista di Uomini e Donne, che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip non soltanto ha lanciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma in poco tempo ha formato una solida famiglia.

All’interno del reality show di Canale 5 ha infatti conosciuto Alessandro Basciano, con cui ora ha una splendida bambina; la Codegoni non manca di pubblicare scatti dalla vita familiare di tutti i giorni, ma anche di mostrare tutta quella bellezza che l’ha sempre contraddistinta fin dalla sua apparizione al dating show di Maria De Filippi.

Tra le mamme più belle del web c’è, sicuramente, anche lei e quando decide di mostrarsi così alza subito la temperatura dei social: il nuovo scatto pubblicato su Instagram la vede con un bikini da mozzare il fiato e tanti fan rimangono sorpresi dal suo corpo tonico…ecco la foto, davvero da urlo.

Sophie Codegoni più in forma che mai in bikini: corpo marmoreo in bella vista e i fan…

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Sophie Codegoni si è mostrata baciata dal sole direttamente su un lettino di un divanetto di una splendida struttura in Salento; addosso un bikini della sua collezione realizzata per Island Coco, di cui è anche testimonial d’eccezione.

“Bikini season☀️ Questo è il Elèa Batik della mia collezione x @islandcocobikini” scrive lei nella didascalia del post, mentre seduta sul divanetto con tanto di occhiali da sole mostra il suo corpo scolpito, mettendo in risalto le lunghe gambe e il florido décollété. Una visione da incanto, con tanti fan che si complimentano e si meravigliano per la perfetta forma fisica a così poco tempo dal parto.

“Ma come fate a tornare cosi perfette subito dopo aver partorito?” chiede una fan meravigliata, mentre un’altra aggiunge sulla stessa lunghezza d’onda: “Questo fisico a nemmeno due mesi dal parto!!!Sei meravigliosa!!!😍”. Più felice che mai per la maternità, la Codegoni (in attesa di ritornare come Bonas ad Avanti un altro!) incanta il web con tutta la sua sensualità.