Sei fan di ‘Una mamma per amica’? Scopri che personaggio sei in base al tuo segno zodiacale

Se hai amato e continui ad amare Lorelai e Rory di Una Mamma per Amica, scopri qual è il tuo personaggio in base al tuo segno

Ci hanno fatto ridere, emozionare ed anche arrabbiare, le due iconiche protagoniste di Una Mamma per Amica. La serie tv ha tenuto compagnia a generazioni e generazioni di ragazzi e ragazze, che si sono immedesimati nei problemi di cuore della giovane Rory e dei suoi coetanei, nonché nel rapporto bello ed altalenante mamma Lorelai.

Per quanto anche in questa serie tv ci siano stati personaggi amati da tutti ed altri più discutibili, in realtà ognuno ha il proprio preferito e non è detto che sia uno dei protagonisti. Se sei curioso di scoprire qual è il tuo in base al tuo segno zodiacale, continua a leggere.

Qual è il tuo personaggio di Una Mamma per Amica?

Chi è dell’Ariete è senz’altro Richard Gilmore, lo schietto ed ambizioso papà di Lorelai che, nel corso della sua vita, si è costruito un impero economico non da poco, con l’augurio di riuscire a lasciarlo alla sua unica amatissima nipote, Rory. Così come Richard, chi è dell’Ariete è caparbio e testardo sui propri obiettivi, ma con un cuore grande. I Toro, invece, sono Luke Danes, l’iconico proprietario della tavola calda di Stars Hollow e punto debole del cuore di Lorelai, da sempre e per sempre.

Chi è dei Gemelli è senz’altro Christopher Hayden, non tra i più amati della serie tv poiché, pur essendo il papà biologico di Rory, per molti anni ne è stato lontano ed è andato alla ricerca di nuove relazioni, dalle quali ha avuto anche una figlia. Il Cancro, invece, è Sookie, l’amica del cuore di Lorelai nonché una cuoca dallo spiccato istinto materno e d’amore verso chi ama.

Se sei del Leone il tuo personaggio è quello della signorina Patty, la proprietaria della scuola di danza del paese, piena di energia positiva e particolarmente affascinante anche dal punto di vista caratteriale. La Vergine, invece, è Rory: precisa e dedita nello studio, in amore è invece un bel caos e per tutta la serie tv si districa tra Dean, Jess e Logan. Chi è della Bilancia è proprio Lorelai Gilmore, la protagonista e proprietaria con Sookie della locanda Dragonfly Inn.

Passando allo Scorpione, impossibile non associarlo a Jess Mariano, il “bad boy” del paese e nipote di Luke, nonché uno degli amori che vive Rory e che gli creano non pochi problemi. Per i Sagittario, invece, April Nadini, conosciuta per i suoi giacchettini rosa e per la sua incredibile passione per la filosofia e per la scienza.

Il Capricorno è senza dubbio Paris Geller, l’iconica compagna di scuola di Rory conosciuta per la sua intelligenza e per la sua caparbietà, che a volte si traduce anche in un caratteraccio. L’Acquario invece è Lane Kim, l’amica di Rory che si districa tra una madre eccessivamente severa e delle passioni controcorrente, come il rock. I Pesci, infine, sono Dean, uno dei grandi amori di Rory, capace di fare cose folli per dimostrarle ciò che prova.