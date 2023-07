Trucco perfetto anche con 30 gradi, con questo prodotto sarai impeccabile

Il consiglio da non perdere: come avere un trucco perfetto anche con 30 gradi, il prodotto per essere impeccabile. Tutte le informazioni utili.

Sta per arrivare il caldo torrido con le prime grandi ondate di calore dell’estate. Temperature bollenti e afa insopportabile a parte, per molte donne ogni estate si ripresenta lo stesso problema: come mantenere il trucco quando fanno 30 gradi e oltre di temperatura. Alcune donne rinunciano a truccarsi, anche perché vogliono far respirare la pelle il più possibile per altre, invece, non se ne parla proprio.

Se fate parte della seconda categoria, quella delle donne che non rinunciano al trucco per nulla al mondo, nemmeno quando fuori fanno 30 gradi e l’aria è afosa, per voi c’è un prodotto che vi aiuta a mantenerlo intatto, senza farlo sciogliere. Si tratta di un prodotto che può essere usato tutto l’anno, soprattutto quando il trucco è molto elaborato. Stiamo parlando dello spray fissante.

Di spray fissanti per il trucco se ne trovano tanti in commercio. Qui di seguito ve ne segnaliamo alcuni dei migliori, da acquistare questa estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Trucco perfetto anche con 30 gradi, grazie a questo prodotto

Per mantenere un trucco perfetto senza sbavature anche in estate quando fa molto caldo e ci sono 30 gradi è facile e alla portata di tutte. Basta usare un buono spray fissante che si spruzza su tutto il visto dopo averlo truccato, mantenendo il makeup intatto. Grazie allo spray fissante, il trucco non si scioglierà con il caldo e soprattutto con l’umidità. Dovete applicare lo spray prima di uscire di casa ma è consigliabile portarlo con voi nella borsa per riapplicarlo più volte durante la giornata, al momento del bisogno. Oltre a fissare il trucco, lo spray rinfrescherà il vostro viso.

Gli spray fissanti per il trucco sono ideali sia per le pelli grasse sia per le pelli secche. Nel primo caso aiutano a opacizzare il viso, formando una pellicola trasparente. Nel secondo caso, invece, idratano la pelle. Comunque, scegliete lo spray più adatto al vostro tipo di pelle.

Sono consigliati, inoltre, i prodotti professionali, che magari costano un po’ di più ma che garantiscono una tenuta migliore, insieme a una adeguata protezione per la pelle. Per risparmiare potete acquistarli online. Infine, per le pelli secche e sensibili, usate gli spray fissanti arricchiti con acido ialuronico, che nutriranno le cute.