Durante la gravidanza, molte abitudini delle donne cambiano. Per questo una domanda frequente è: fa male l’acido ialuronico?

Si sa la gravidanza rivoluziona completamente la vita di una donna in tutti i suoi aspetti: dai capelli, al peso fino alla pelle.

Ovviamente quando si è conoscenza di aspettare un bebè le attenzioni sono doppie e ogni azione viene controllata più e più volte. In un articolo passato si è visto che la gravidanza apporta dei cambiamenti ai capelli delle donne, ma che le tinte sono assolutamente da evitare.

Tuttavia la dolce attesa non modifica solo la nostra chioma, ma anche la pelle. Questa tende ad essere più luminosa e morbida, anche se in qualche donna c’è la comparsa di macchie o brufoletti che possono essere davvero fastidiosi.

Ecco allora che ogni mamma dipendente dalla beauty routine comincia a chiedersi quali creme o quali prodotti possano andar bene per i nove mesi a venire.

Ma parlando di acido ialuronico è fondamentale capire quanto possa influire sulla gravidanza.

Acido ialuronico in gravidanza: quanto è dannoso?

Gran parte delle creme che tendiamo ad utilizzare quotidianamente contengono acido iauloronico, soprattutto quelle destinate a contrastare i segni del tempo come le rughe.

In gravidanza queste creme si possono continuare ad usare, ma è necessario che all’interno degli ingredienti contengano altre sostanze per mitigarne gli effetti.

Insomma queste creme devono necessariamente essere arricchite con sostanze antiossidanti come vitamina E, vitamina C e vanno bene anche i flavonoidi.

Totalmente sconsigliate, invece, tutte quelle creme che al loro interno contengono oltre l’acido ialuronico anche il retinolo e tutti i derivati della vitamina A.

Il retinolo è troppo aggressivo per la pelle delicata in gravidanza, mentre la vitamina A tende ad essere assorbita dalla pelle ed entra anche nel flusso sanguigno: ciò potrebbe essere molto dannoso per la salute del bambino.

Come ci si può immaginare anche tutti quegli interventini chirurgici a base di acido ialuronico sono da escludere durante il periodo della gestazione. Insomma tutti i filler a base di acido sono altamente sconsigliati perché potrebbero essere pericolosi soprattutto per il bambino.

Tutto ciò che si può iniettare sotto la pelle bisogna considerarla totalmente incompatibile in gravidanza, a meno che non ci sia un eplicito parere medico.

Quindi i filler al viso e le varie iniezioni durante la gravidanza sono vietate e se si allatta è necessario attendere anche la fine di questo.

Come si è detto anche sopra, dunque, le creme all’acido ialuronico con varie accortezze sono concesse.

Tutto il resto, come si è detto, può aspettare la fine della gravidanza o lo svezzamento. In ogni caso è sempre necessario consultare un parere medico proprio per avere delle informazioni maggiori a riguardo.

E voi unimamme che tipo di creme avete utilizzato durante la gravidanza?