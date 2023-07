Bonus TARI alle famiglie: come funziona il forte sconto e a chi è rivolto | Verifica subito

Arriva il bonus Tari destinato alle famiglie. Si tratta di un forte sconto ma di cosa si tratta e a chi è rivolto con esattezza?

Quello che è veramente certo è che ad essere maggiormente in difficoltà in questo periodo sono proprio le famiglie. In particolar modo parliamo di quelle numerose con a carico figli. Non è affatto semplice arrivare a fine mese per via dell‘inflazione. Gli stipendi, infatti, sono sempre i medesimi mentre il prezzi dei beni di prima necessità sono sempre più alti. Quindi fare la spesa e pagare le bollette causa un forte disagio che impedisce agli italiani di risparmiare.

Per fortuna il nuovo esecutivo con a capo la Meloni ha promosso una serie di misure con la nuova Legge di Bilancio. Questa prevede delle agevolazioni e degli aiuti a favore delle famiglie, soprattutto quelle con a carico i figli. Tra le agevolazioni c’è il taglio d’iva per i prodotti dell’infanzia o sui prodotti intimi, con un tasso del 5%. Inoltre il taglio d’Iva sul Pellet che va dal 22% al 10% per via dell’aumento dell’energia elettrica.

Bonus Tari alle famiglie: come funziona?

Inoltre sono state messe a disposizione delle persone con un reddito basso anche alcune carte per acquistare beni e servizi di prima necessità. Quindi parliamo della Carta acquisti che era presenta anche lo scorso anno, questa viene caricata di circa 80 euro ogni due mesi e permette di acquistare beni e servizi di prima necessità. Un’altra carta che invece sarà attiva in questo mese è la Carta Risparmio spesa, che sarà erogata direttamente dai comuni a chi rispetta una soglia massima di ISEE.

Un altro bonus destinato alle famiglie è il bonus TARI, ma a chi spetta nello specifico? Scopriamo a chi è destinato e come funziona esattamente.

L’amministrazione comunale di San Piero Patti ha deciso di instaurare un fondo Tari per le famiglie per contrastare il caro vita in seguito all’avvento dell’inflazione. Si tratta della tassa sui rifiuti per le famiglie. L’inflazione ha aumentato i costi di smaltimento dei rifiuti, inoltre in Sicilia c’è una carenza degli impianti al punto che molti rifiuti sono stati smaltiti fuori città o regione. Per questa ragione a San Pietro Patti, piccolo comune della Sicilia, è stata promossa questa misura.

Ovviamente a fare domanda possono essere solo gli abitanti di questo paese, ma comunque devono rispettare determinati requisiti. Bisogna appartenere a nuclei famigliari con un ISEE fino a 15.000 euro e pensionati per invalidità civile dal 75%. La domanda va presentata entro il 17 luglio entro le 12:20. Ovviamente alla domanda bisogna allegare anche la documentazione ISEE. Per gli invalidi, invece, anche il verbale ASP/INPS che riconosce appunto l’invalidità.