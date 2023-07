Invito ad un battesimo? Non sbagliare e scegli uno di questi regali: farai davvero un figurone con i genitori

Quando nasce un bambino spesso non passa troppo tempo prima che si organizzi il battesimo. Ma trovare il regalo giusto può rivelarsi una sfida.

Cosa si regala a un bimbo di pochi mesi? Al momento della nascita arrivano già copiosi vestitini, scarpine, ciucci e giochi tanto che spesso alcuni non vengono mai usati. Il battesimo però è un’occasione che molte famiglie vivono come un momento solenne, che merita dunque regali adatti all’occasione. Molto spesso si ricorre a oggetti simbolici dato che si tratta di una cerimonia spirituale, anche se ora si è più elastici di un tempo. Prima di tutto però occorre distinguere tra un pensiero donato dalla madrina/padrino di turno e i doni portati da amici e parenti.

Chi riceve questo incarico infatti di solito regala una sorta di pegno per questo rapporto che crea con il bambino. Di solito si opta per una catenina con una piccola croce, in argento o oro. La si sceglie in genere già lunga perché il figlioccio o la figlioccia la possa indossare anche da grande. Altri la mettono al collo del piccolo per poi convertirla in braccialetto più avanti. Come ciondolo si può anche optare per un angioletto.

Idee per amici e parenti

Sempre per il padrino o la madrina la tradizione propone anche il medaglione per la culla, di solito in argento e inserito in una piccola coccarda. Il colore di questa varia fra azzurro e rosa a seconda che si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Dietro hanno un gancetto o un nastrino per appenderli.

Un regalo che può tornare utile e si può scegliere in tante varianti simpatiche è la lucina notturna da mettere nella cameretta. Di forme e colori ne esistono tantissime (a forma di luna, di nuvola, di animaletto…) e sicuramente verrà usata per almeno qualche anno. Esistono sia quelle a batteria sia quelle da attaccare alla presa, ma di solito si preferiscono le prima perché più pratiche.

Per restare fra i regali tradizionali ma aggiungere un tocco di originalità si può anche optare per un carillon. Ci sono ora in commercio diversi pupazzi che hanno inclusa la batteria per suonare una ninna nanna accanto alle classiche scatoline. Molto apprezzate sono anche le cornici (magari personalizzate) per le foto, eventualmente anche in formato digitale se i genitori apprezzano questi tipo di dispositivo.