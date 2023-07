Ma quale filler: ecco il trucco efficacissimo per avere subito labbra più voluminose

Le labbra carnose sono il desiderio di tantissime donne, ma non tutte hanno questa fortuna: ecco come averle senza filler.

Inseguire gli standard di bellezza in continua evoluzione e in continuo cambiamento non è mai semplice ed è, per la maggior parte delle volte, controproducente per la psicologia e l’emotività delle persone, specialmente le donne. Imparare ad amare il corpo e i difetti è importantissimo per maturare una consapevolezze che ci permetterà di vivere bene. Questo non significa, però, che non si possa cercare di migliorare il proprio aspetto fisico senza farne una malattia.

Se il tuo punto debole sono le labbra, sottili e poco carnose e voluminose, potresti stare pensando di ricorrere a filler e chirurgia estetica. Ma sono procedimenti lunghi, dolorosi e costosi e non tutti hanno voglia, giustamente, di andare sotto i ferri soltanto per avere un paio di labbra da influencer. Come fare allora? Basta questo trucco da vere intenditrici!

Vuoi le labbra voluminose? Ecco come fare senza ricorrere alla chirurgia estetica

Sono molte le vip e le influencer che ricorrono a questa tecnica di make-up incredibile per avere un paio di labbra carnose e super sensuali, anche se la natura non ce le ha donate, ahimè. Il trucco fa miracoli ed è in grado di creare volumi dove non ci sono, effetti di luce e di profondità dove non esistono e permetterci di modificare ciò che non ci piace di noi, come le labbra sottili che vediamo allo specchio e ci lasciano senza autostima.

Il tutto sta nel creare un effetto di contouring. Utilizzate una matita labbra, lip liner, di colori chiari, tendenzialmente nudes e ripassare il contorno delle vostre labbra, uscendo dai bordi, creando un nuovo arco di Cupido. Non esagerate, per non rischiare di sembrare dei clown, ma uscite comunque dai bordi dalla bocca per renderla più ampia. Scegliete un rossetto o una tinta labbra chiara e iniziate a colorare dal centro scurendo man mano che arrivate ai bordi nuovi.

Terminate il tutto con un lipgloss o un coat glitterato per dare ancora più volume e avere labbra rimpolpate e carnose. Un trucco utilizzato da tanti personaggi famosi, tra cui Chiara Ferragni, che lo ha proprio di recente svelato. Lei, che con il make up sa fare davvero miracoli, usa propria questa tecnica per rendere la sua bocca sensuale ed effetto filler.