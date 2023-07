Se hai appena avuto un figlio, questo strumento non può mancare: ora è in sconto su Amazon

Tutti coloro che hanno appena avuto un figlio non possono perdersi questo strumento in offerta su Amazon: perché è utilissimo per i genitori.

Sono tanti gli strumenti per il controllo dei figli neonati. Tutti coloro che sono appena diventati genitori non dovranno assolutamente farsi sfuggire questo strumento, che adesso è anche in offerta su Amazon. Non dovrete farvelo sfuggire a nessun costo, andiamo quindi a vedere perché può essere utile.

Quando parliamo di neonati per i genitori è sempre importante la supervisione ed il monitoraggio per garantire sicurezza e benessere. Ci sono diversi strumenti che possono essere utili proprio per il controllo del figlio appena nato. Infatti questi garantiscono il massimo della sicurezza specialmente durante le ore notturne, permettendo di controllare tutti i movimenti dell’amato figliolo. Sono diversi sul mercato questi sistemi che vi permettono di tenere sempre sott’occhio chi sta vedendo per la prima volta il mondo.

Tra questi troviamo i sensori di movimento, vale a dire quei dispositivi progettati per rilevare i suoi movimenti durante il sonno. Se non avviene alcun movimento in un periodo pre-stabilito, questo strumento suonerà evitando ogni rischio di sindrome da morte improvvisa del lattante. Oggi però ci occuperemo di un altro sistema utile per controllare il proprio bambino vale a dire un video baby phone per bambini della Philips, che tra l’altro è in offerta su Amazon. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli a riguardo.

Se hai un figlio appena nato questo strumento non deve mancare: il video baby phone in offerta su Amazon

Oggi quindi andremo a vedere proprio un baby monitor audio/video, vale a dire uno di quei sistemi per la supervisione ed il monitoraggio dei bambini neonati. Questo permette ai genitori di controllare i loro bambini anche quando non sono nella stessa stanza. Tutto ciò è possibile grazie all’ausilio di una videocamera, a cui è legato anche un microfono, in modo da essere subito avvertiti se il bambino scoppia in un pianto. Su Amazon adesso è possibile acquistarne uno top di gamma del marchio Philip ad un prezzo scontatissimo.

Nel dettaglio stiamo parlando del Philip Avent SCD833/26 – Video-Babyphone, proposto in una colorazione bianca. La tecnologia utilizzata per la connettività è quella wiereless, mentre invece la caratteristica speciale è l’altoparlante incorporato. Chi lo acquista potrà godere della connessione sicura e privata con tecnologia FHSS personalizzabile. Il display è a colori da 6,9 cm (2,7″) ad alta risoluzione e visualizzazione automatica di giorno e notte.

Inoltre chiunque sia pronto ad acquistare questo prodotto potrà godere di una portata molto ampia (fino a 300 m all’esterno/fino a 50 m in ambienti interni) e 10 ore (durata della batteria del genitore). Dispone anche della modalità Eco a risparmio energetico con indicatore di collegamento, 5 modalità di sonno e funzione interfono. Nella confezione è contenuta una fotocamera, un’unità genitori ed un cavo di ricarica. Il Babyphone Philips Avent è disponibile su Amazon a soli 139,99 euro, rispetto ai 173 euro di listino.