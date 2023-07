Tuo figlio è un vero tornado in casa? Il barattolo della calma ti cambierà la vita

Hai mai sentito parlare del barattolo della calma? Può esserti di grande aiuto per tranquillizzare tuo figlio: cos’è e come funziona.

Il barattolo della calma è un utile strumento ispirato a due principi fondamentali del metodo Montessori: l’autonomia del bambino e lo sviluppo della concentrazione. Di fatto, questo ‘gioco’ ti aiuterà a tranquillizzare tuo figlio quando a casa fa i capricci oppure è agitato per qualsiasi altro motivo.

Si tratta di un oggetto che contiene al suo interno dei brillantini colorati che hanno la capacità di infondere serenità e pace ai bambini sotto stress o semplicemente agitati.

Per questo motivo, può essere molto utile darlo ai propri figli per ripristinare l’ordine quando piangono oppure dopo averli sgridati. Ma cerchiamo di capire meglio come funziona questo incredibile strumento.

Che cos’è e come funziona il barattolo della calma

Come abbiamo anticipato poco fa, il barattolo della calma è un oggetto in grado di tranquillizzare i bambini quando fanno i capricci o piangono. Ciò dipende dal fatto che i più piccoli osservando i brillantini contenuti all’interno del barattolo si sentono subito come rasserenati.

Questo accade per via dell’effetto magnetico ed ipnotico dei brillantini che muovendosi lentamente dall’alto verso il basso catturano completamente l’attenzione dei più piccoli facendoli smettere di piangere e di urlare. In questo modo, il genitore riuscirà a ripristinare la calma e a farsi ascoltare.

Perché questo trucchetto faccia effetto è importante che l’adulto si metta a contare invitando il bambino a fare dei respiri profondo mentre osserva i brillantini dentro al barattolo. Una volta che il bambino si sarà tranquillizzato, il genitore potrà chiedergli perché era arrabbiato e come si sentiva in quel momento, così da imparare ad identificare le emozioni e a gestirle correttamente.

Come prepararlo con le proprie mani

È possibile realizzare il barattolo della calma direttamente con le proprie mani e con l’aiuto dei più piccoli. Basta procurarsi un vasetto di vetro con il coperchio, della colla, un po’ d’acqua calda e dei brillantini colorati. A questo punto, versa l’acqua nel barattolo lasciando un po’ di spazio affinché questa possa muoversi una volta chiuso il tappo e poi aggiungi anche i brillantini.

Tappa per bene il contenitore ed agita il vasetto affinché svolga il suo effetto calmante. Per quanto riguarda la scelta dei colori, puoi optare per i preferiti dei tuoi figli. Ad ogni modo, considera che il blu, il viola e il verde hanno un particolare potere rilassante.

Il primo ricorda il mare ed aiuta a trasformare l’ansia in pace. Il secondo diffonde calma ed armonia, mentre l’ultimo è il colore rilassante e riposante per eccellenza. Richiama la natura e trasmette un senso di tranquillità e benessere.