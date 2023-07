Vacanze e cultura in Italia, le mostre più belle e insolite di questa estate: vi faranno brillare gli occhi

Se vuoi approfittare delle tue ferie estive per goderti qualche mostra e qualche museo, ecco i più insoliti dell’estate del 2023.

Con l’arrivo dell’estate si avvicinano anche le tanto agognate ferie estive, che consentono a tutti di staccare la spina per qualche giorno per godersi il relax e il riposo. Sebbene molti amino trascorrerle senza fare niente, altri invece preferiscono approfittarne per scoprire città, mostre e musei mai visti prima e per tornare a casa arricchiti, nella mente e nello spirito.

Se appartieni a questa seconda scuola di pensiero e non vedi l’ora che arrivino le tue meritatissime ferie per partire alla volta di mete inesplorate, mostre inaspettate e musei che ti faranno divertire, stupire ed anche emozionare ecco quali non ti puoi assolutamente perdere: sono i migliori dell’estate.

Le mostre imperdibili di quest’estate

Se abitate a Roma o ci trascorrete qualche giorno, dall’8 luglio al 6 agosto non potete perdervi la mostra “Un’altra moda. Sfumature e significati che rendono prezioso ogni dettaglio di vita” al Museo delle Mura, dove sono esposte le fotografie di Raimondo Rossi: imperdibile, per chi ama la moda. Sempre nella Capitale, dal 6 luglio fino al 7 gennaio 2024 ci sarà “Philippe Halsman. Lampo di genio” presso il Museo di Roma in Trastevere, dove sono esposte oltre 100 opere dell’artista, uno dei ritrattisti più famosi del Novecento.

Rimaniamo a Roma con “Ritratte. Donne di arte e di scienza” presso il Museo Carlo Bilotti, dal 13 luglio al 10 settembre. Salendo a Domodossola, invece, dal 21 luglio al 7 agosto imperdibile “IL GRAN TEATRO DELLA LUCE. Tra Tiziano e Renoir” presso i Musei Civici Gian Giacomo Galletti, dove sono esposta 45 tele la cui protagonista è la luce stessa.

Se invece avete prenotato qualche giorno in Toscana, dal 7 luglio al 3 settembre passate per Firenze e visitate, a Palazzo Strozzi, “Yan Pei-Ming. Pittore di storie”, un artista franco-cinese nelle cui opere è ricercato il legame tra l’immagine e la realtà. Salendo a Milano potete visitare già da aprile e fino al 4 ottobre il realismo magico di Leandro Elrich, con le sue opere interattive e divertenti. Sempre nel capoluogo lombardo, da luglio e fino a domenica 3 settembre presso il Palazzo Reale c’è la mostra “XHIXHA. La reggia allo specchio“, un progetto espositivo di Helidon Xhixha, il quale usa la superficie riflettente dello specchio per creare giochi di immagine e scenari quasi onirici.