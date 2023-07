Abito da sposa, come lavarlo e conservarlo a lungo: 3 trucchi infallibili

Hai l’abito da sposa ma non hai minimamente idea su come conservarlo in casa? Ti aiutiamo noi! Ecco tre spunti utilissimi per non rovinarlo.

Il grande giorno è stato emozionante, bellissimo e come lo hai sempre immaginato? Che bello! Hai amato il tuo abito più di ogni altra cosa, ma dopo la festa il vestito va lavato in tintoria e poi sistemato in qualche angolo della casa ma in che modo? Molto spesso non sappiamo dove metterlo.

Noi oggi ti vogliamo aiutare per capire come e dove sistemare questo abito che ti ha fatto sognare e che hai amato alla follia! Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa possiamo fare per passarlo poi, magari, alle nostre figlie, che dite? Siete curiose vero!

Abito da sposa: come sistemarlo in casa

Per avere il tuo abito perfetto il giorno del matrimonio hai girato tanto e non ti sei accontentata perché volevi che tutto fosse perfetto ma adesso non sai come lavarlo e riporlo in casa. Bisogna dire che spesso sono abiti ingombranti e di conseguenza ci vuole un po’ di spazio.

Ricordiamoci però che il nostro abito va pulito in modo veloce, non facciamo passare troppo tempo il motivo? Ci possono essere macchie da togliere oppure delle muffe che si possono creare, quindi non facciamolo rovinare. Finita la festa poi ci possono essere anche delle piccole riparazioni da fare.

Quindi rimettiamo in ordine il nostro abito. Possiamo riportarlo dove lo abbiamo acquistato e lo sistemeranno loro, oppure da un nostro sarto di fiducia. Facciamo sistemare i pizzi, gli strappi e tutto quello che si è rovinato in un giorno così speciale e di festa. In modo particolare, solitamente, è lo strascico ad avere problemi.

Successivamente è il momento di portarlo in tintoria. Cerchiamone una specializzata nella pulizia degli abiti da sposa. Una volta ritirato come lo conserviamo in casa? L’ideale sarebbe appeso dentro un’armadio e quindi non piegato. Eviteremo la comparsa della macchie gialle e che si stropicci in modo irrecuperabili.

Se non ha le spalline oppure ha uno strascico lunghissimo è una buona idea metterlo in una scatola ma con la carta velina. Possiamo utilizzare anche il supporto con il quale ci è stato consegnato dal negozio. Non mettiamolo però in cantina o in soffitta perché sono ambienti molto umidi ed il nostro abito si potrebbe rovinare per sempre. Ottimo sarebbe aggiungere un po’ di canfora o naftalina e conservarlo nell’armadio dei nostri vestiti.

Adesso non avete più scuse conoscete tutti i trucchi per conservare in modo perfetto il vostro abito da sposa!