Addio al grasso ostinato nascosto sotto i bruciatori del fornello: lo togli senza strofinare, il trucco fai da te

Grasso ostinato sotto i bruciatori del fornello? Lascia perdere spugnetta e sgrassatore, con questo trucco li pulisci senza strofinare.

Fra i vari ambienti di casa, la cucina è quello in cui passi una buona parte del tuo tempo. Sarà proprio lì che andrai a dedicarti alla preparazione dei pasti per te e la tua famiglia e andrai a maneggiare tutto quello che poi ti servirà per cucinare. Ovviamente, più la famiglia è numerosa, più cose andrai ad utilizzare e più troverai sporco praticamente ovunque e con questo caldo non è di certo una nota positiva.

Pulire ogni singolo angolo della cucina ogni volta che hai terminato di cucinare non è sicuramente tra le faccende più piacevoli che farai, anche perché sai benissimo che più sporco si andrà ad accumulare e più tempo ed olio di gomito dovrai usare. Come se non bastasse, unto, grasso e macchie varie riusciranno ad intrufolarsi anche nei posti più impensabili, come ad esempio nello spazio che c’è tra il piano cottura e i bruciatori.

Il trucco per eliminare lo sporco da sotto i bruciatori del fornello: poche mosse e torneranno a splendere

In cucina sono davvero tantissimi gli elementi a cui dovrai dedicare il tuo tempo. Non solo lavello, superfici, pavimenti e piano cottura, ma saranno molto di più i punti da pulire. Non tutti saranno facili da sgrassare e uno fra questi è il punto che si trova sotto i bruciatori. In questi piccoli e angusti spazi, si accumula sporco, grasso e residui di cibo, che alla lunga possono anche compromettere il corretto funzionamento del piano cottura.

Eliminare il grasso da sotto i bruciatori del piano cottura non è di certo piacevole, soprattutto se si tratta di macchie ormai secche e di conseguenza complicate da mandare via. L’alternativa valida sarebbe quella di strofinare a più non posso, ma il risultato potrebbe essere un piano rigato e pieno di aloni, come fare quindi per pulirlo come si deve e senza perdere tempo e pazienza? La soluzione ce l’hai già a portata di mano. Tutto quello di cui avrai bisogno sarà:

Prodotto sgrassante

Pellicola trasparente

Panno in microfibra

Procedimento: