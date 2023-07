I Caraibi in Italia sono qui, ma no, non è una spiaggia: ecco come vederli

Sai dove si trovano i Caraibi d’Italia? È una meta turistica molto gettonata, ma non è una spiaggia.

Tutti desiderano andare almeno una volta ai Caraibi, ma purtroppo si tratta di una meta turistica non accessibile a tutti. In Italia, esiste un posto dove puoi immaginare di essere davvero ai Caraibi.

I Caraibi d’Italia si trovano in uno dei parchi acquatici più belli della penisola italiana. Stiamo parlando di un parco che è stato premiato per ben 14 volte su 21 edizioni con il ParksMania Awards, ovvero come miglior parco acquatico d’Italia. Inoltre è stato anche nominato come il miglior parco acquatico tematizzato del mondo. In questo luogo, infatti, è possibile vivere un’esperienza unica grazie agli oltre 80.000 metri quadri di sabbia bianca dei Caraibi, alle 2000 palme e alle 27 attrazioni acquatiche e il non.

Scopriamo tutto su questo luogo che sembra un vero paradiso: perfetto per chi ha la ricerca di un posto che gli permette di scappare dalla routine quotidiana, senza dover fare tantissimi chilometri.

I Caraibi d’Italia: tutto quello che devi sapere sul parco acquatico

Non servono ore di volo aereo per andare ai Caraibi d’Italia. Basta, infatti, organizzarsi per arrivare in uno dei parchi acquatici più belli del mondo. Stiamo parlando del parco Caribe Bay. Un luogo in cui è possibile trovare tantissime attrazioni e una piscina ad onde in cui è presente la sabbia sia dentro che fuori: è l’unica al mondo.

Questo luogo è estremamente famoso e popolare soprattutto per chi è alla ricerca di posti unici. Infatti, nel parco acquatico Caribe Bay ci sono ben due Guinness europei:

lo scivolo da 42 metri d’altezza il Captain Spacemaker;

la torre fissa della bungee jumping più alta d’Europa.

Questo luogo rappresenta un perfetto mix tra voglia di relax e desiderio di divertimento. Si adatta perfettamente a tutte le età, permettendo a grandi e piccini di vivere dei momenti indimenticabili.

I Caraibi d’Italia sono nel cuore di Jesolo e sono accessibili dal 27 maggio al 10 settembre 2023. L’orario di apertura del parco è dalle 10:00 alle 18:00; mentre l’ingresso pomeridiano è consentito a partire dalle ore 14:00. In ogni caso, la biglietteria chiude alle 15:45, dopodiché non sarà più possibile accedere al parco.

Per quanto riguarda i prezzi: la tariffa giornaliera prevede il pagamento di un biglietto intero per il valore di €38; mentre il ridotto, per bambini compresi tra 100 cm e 140 cm e over 65, è di 32 euro. I bambini al di sotto del metro di altezza non pagano.