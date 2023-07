Manca quasi sempre quando vai in vacanza, con pochi euro puoi portartela sempre dietro

Basteranno pochi euro per avere sempre con te un oggetto che in vacanza manca sempre: minima spesa, massima resa.

Quando si viaggia sappiamo tutti che dobbiamo adattarci ai luoghi che visitiamo e che non possiamo portarci dietro tutte le comodità che abbiamo a casa. Questo vale non solo per le vacanze all’avventura e in mezzo alla natura ma anche quando banalmente soggiorniamo in hotel o in un villaggio turistico. Non è mai come a casa nostra. Anche se in albergo o nelle strutture attrezzate abbiamo indubbiamente dei servizi e delle comodità che non abbiamo altrove.

Quando stiamo fuori casa molto tempo, potremmo avere bisogno di alcune necessità che normalmente non ci servono. Ad esempio, lavare i vestiti. In una vacanza lunga o che richiede di cambiare vestiti spesso, per via del clima o perché si sporcano facilmente, pensiamo alle escursioni e al campeggio in montagna, lavare i vestiti può essere irrinunciabile. In alcuni casi, ci adattiamo lavandoli a mano, in altri possiamo usufruire del servizio lavanderia della zona o dell’hotel. Chi ha una casa delle vacanze spesso ha anche la lavatrice.

In assenza di questi servizi possiamo portare con noi in vacanza una piccola lavatrice portatile. Non è troppo ingombrante e non costa nemmeno troppo. Di seguito tutto quello che bisogna sapere su uno strumento utilissimo, che può perfino svoltare la vacanza.

Manca quasi sempre in vacanza: ecco di cosa si tratta, ti svolterà la vita

Nella casa di vacanza di proprietà o in affitto senza lavatrice e anche in campeggio, che sia in montagna o al mare, lavare i vestiti che si sporcano facilmente e che hanno bisogno di essere cambiati con frequenza può essere indispensabile. In questi casi viene in soccorso la lavatrice portatile. Si tratta di un piccolo elettrodomestico portatile che non occupa troppo spazio ed è abbastanza leggero. Nei negozi fisici e online trovate tanti modelli di lavatrici portatili, ideali soprattutto per il campeggio ma da portare ovunque pensiate di averne bisogno.

La lavatrice portatile è per pochi e piccoli capi di abbigliamento. Soprattutto biancheria o abbigliamento di neonati e bambini piccoli. Dunque è perfetta per i viaggi della famiglie con bambini, che hanno bisogno di cambi continui.

Di solito la capacità di queste lavatrici è di 3 0 3,5 kg oppure di 6 o 8 litri. Hanno anche la centrifuga che si fa però dopo averle svuotate dall’acqua e con meno capi di abbigliamento, di solito 1 kg. I prezzi possono andare alle 50 alle 90 euro a lavatrice. Quelle migliori sono comprese nella fascia di prezzo tra 70 e 80 euro. Dovete solo trovare il modello più adatto alle vostre esigenze