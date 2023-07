Minore in viaggio all’estero, ecco cosa serve dentro e fuori dall’Unione Europea

Si avvicinano le vacanze e stai iniziando a preparare tutti i documenti per te e per la tua famiglia? Ecco cosa serve per i figli minorenni

Siamo finalmente in estate e, per quanto il caldo di questi ultimi giorni abbia messo in ginocchio molte persone poiché le temperature sono davvero alle stelle così come le percentuali di umidità nell’aria, tutti sono felici poiché si avvicinano le vacanze. Sono molti gli italiani che sono già partiti e altrettanti stanno preparando i bagagli: se avete dei figli minori, ecco cosa dovete avere con voi.

Quando si viaggia in Unione Europea e ancora di più fuori dall’Unione Europea tutti i membri della famiglia (eventuali animali domestici compresi) devono avere con sé tutta una serie di documenti identificativi. Nel caso dei minori, la questione è ancora più delicata e non ci si può assolutamente sbagliare: ecco cosa si deve avere.

Viaggiare con i minori in UE e fuori dall’UE

Se avete già prenotato le vostre vacanze e le farete in un paese all’interno dell’Unione Europea ma comunque fuori dai confini nazionali dell’Italia, allora per i vostri figli minorenni dovrete avere un passaporto richiesto in Questura o, in alternativa, la Carta d’Identità: dev’essere un documento valido per l’espatrio che, nei bambini sotto ai 3 anni, ha validità triennale mentre dai 3 ai 18 l’ha quinquennale. Per uscire dai confini nazionali, infatti, i minorenni hanno bisogno di un documento di identità e l’espatrio dev’essere autorizzato da entrambi i genitori, anche sottoforma di delega presentata dall’unico presente al momento della partenza. Questo vale anche nel caso in cui viga l’affidamento esclusivo a uno solo dei due partner mentre non vige se e solo se l’altro genitore è deceduto o non ha più la potestà genitoriale.

Se invece si è diretti fuori dall’Unione Europea serve avere obbligatoriamente il passaporto in corso di validità, con almeno 6 mesi residui. Inoltre, bisogna verificare le volontà del paese in cui si è diretti: per entrare negli USA, ad esempio, anche i visitatori minorenni devono avere l’Esta. Per il resto, rimane tutto uguale alla casistica precedente in riferimento all’autorizzazione da parte dei genitori.

Se inferiori ai 14 anni, per viaggiare in Europa e fuori dall’Europa i bambini hanno bisogno di un accompagnatore mentre dai 14 anni in poi possono viaggiare da soli. Nel caso in cui i minori di 14 anni siano accompagnati da qualcuno che non sia il genitore, a seconda del paese in cui si è diretti potrebbe essere richiesta una specifica dichiarazione di accompagno.