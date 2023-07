Siete sicuri che fare la spesa al discount convenga ancora? Questi prezzi vi faranno pensare

Molti italiani negli ultimi anni hanno iniziato a fare la spesa al discount, ma forse dovrebbero ripensare alle loro abitudini perché tutto è cambiato.

I supermercati discount sono sempre stati oggetto di dibattiti; le persone si chiedevano se la qualità a prezzo basso, anzi bassissimo, fosse davvero possibile. Oggi un nuovo dubbio assale i consumatori.

Fare la spesa, lo sappiamo tutti, è diventato molto costoso e tantissime famiglie sono in difficoltà. Da una parte arrivano messaggi chiari: dobbiamo mangiare verdure e cibi di qualità per prevenire le malattie. Ma poi, tra gli scaffali o nei banchi di cibi freschi, i prezzi sono così alti che molti sono obbligati a orientarsi verso cibi industriali, notoriamente economici ma altrettanto notoriamente poco salutari.

I discount hanno “salvato” le tasche degli italiani per molti anni, inoltre numerose indagini hanno confermato che i prodotti a marchio del supermercati fossero di buona qualità anche se offerti a prezzi bassi. A dirlo non solo i consumatori soddisfatti ma anche diverse realtà che tutelano gli stessi, come ad esempio la rivista Altroconsumo.

Sei sicuro che fare la spesa al discount sia ancora conveniente?

Periodicamente, sono state analizzate confezioni di pasta, di passata di pomodoro, di acqua e di tutti quei prodotti immancabili a carrello, e i “verdetti” sono sempre stati positivi. Ma oggi qualcosa sta cambiando, anzi, è già cambiato.

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina tutto è aumentato, e le famiglie se ne sono accorte subito. I numeri riportati dai tg sull’inflazione rappresentano solamente una faccia delle tante che compongono la realtà quotidiana di chi deve lottare con uno stipendio basso contro le spese d ogni giorno.

Inevitabilmente, le persone “tagliano” sulla spesa, e purtroppo anche su quella alimentare. Non basta più rinunciare a mangiar una pizza al ristorante, oggi si deve rinunciare a carne, pesce, verdure fresche e alimenti che aiutano a rimanere in salute.

E la pessima notizia è che anche al discount è aumentato tutto. Lo ha rilevato proprio Altroconsumo che ha effettuato un indagine. I numeri non sono affatto rassicuranti.

I grandi marchi di pasta, come ad esempio la Barilla, hanno visto aumenti (in 3 anni) del 18%, mentre la De Cecco addirittura del 27%. E alcuni marchi dei supermercati, come Conad, adesso vendono la pasta a un +39%. Paradossalmente, alcuni marchi Bio hanno alzato i prezzi “solamente” dell’11%.

E al discount? Ebbene, anche la pasta al discount è aumentata, e in proporzione, anche se il prezzo finale è inferiore, molto di più: oggi un chilo di pasta Lidl costa 1,30 euro (+120%), mentre la pasta Eurospin costa a 1,30 euro, registrando un aumento del 100%.