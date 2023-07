Smalto senza usare la lampada, con questa tecnica la manicure dura quanto un semipermanente

Unghie, una tecnica innovativa e durevole che non necessita della lampada UV, effetto smalto che dura come il gel: provare per credere

Soprattutto in estate è un vero piacere avere le unghie in ordine. Le mani sono un biglietto da visita importante e pertanto vanno curate e tenute nel migliore dei modi. Non sono ammessi errori. No alle unghie mangiucchiate, pellicine di troppo o sanguinanti perché strappate, no categorico allo smalto sbeccato e alle unghie diverse per forma e lunghezza.

La vera eleganza sta nel mezzo e nel “less is more”. Una manicure che si rispetti appare fine ed elegante, con unghie regolari, cuticole curate e monocolore. I must have sono di sicuro i nude, rosso valentino, bordeaux e nero. Ma in estate va bene anche osare con i pastel o i fluo, l’importante è che non si esageri con le decorazioni. Nell’indecisione optare per il monocolore classico e chic, un vero e proprio evergreen.

Tutto molto bello, ma mettere lo smalto ogni volta che si sbecca, ricominciando daccapo da base, colore sino al finish può essere estenuante, soprattutto in vacanza. Ecco che una tecnica innovativa che utilizza solo delle polveri e un attivante fa al caso nostro.

La tecnica per una manicure perfetta e duratura con il solo utilizzo di polveri

La tecnica prevede di immergere le unghie in una polvere che può essere colorata o non e avere una manicure perfetta che dura sino a 5 settimane. Si tratterebbe di una sorta di soft acrilico. Non proprio gel, ma nemmeno acrilico. Un prodotto dalla durata che media tra i due ed easy nell’applicazione.

Vediamo step by step come fare:

Manicure. Innanzitutto bisogna preparare come sempre la base dell’unghia. Quindi procedere con una manicure russa, ovvero andare ad eliminare le cuticole e opacizzando utilizzando metodo a secco, senza utilizzo di sostanze a base d’acqua o di oli che potrebbero interferire con i prodotti creando problemi di sollevamento e quindi non una corretta aderenza; Base. Applicare il deidratante che asciuga all’aria, si tratta di un prodotto che aiuta l’unghia ad essere pronta a ricevere i prodotti senza risultare bagnata o oleosa. Si inizia, poi, col mettere la base attivante la polvere base. Quindi bisogna prima stendere il prodotto su tutta l’unghia, senza toccare le cuticole, dopodiché si immerge nella prima base a polvere. Il secondo step prevede un altro strato di base e l’immersione dell’unghie in una polvere colorata; Attivatore e limatura. Dopo l’ultimo passaggio si applica l’attivatore. Successivamente bisognerà attendere due minuti. Per poi passare alla limatura, andando a togliere gli eccessi eventuali di prodotto e a rendere l’unghia più armoniosa conferendo la giusta forma. Dopo la limatura, un altro strato di attivatore, due minuti di attesa; Ultimo step. L’ultimo passaggio è quello della finitura che lucida e sigilla. Servirà applicare, quindi un top coat.

Se si desidera rimuovere il lavoro effettuato con dip powder, basta limare il primo strato di prodotto, utilizzare poi dei batuffoli imbevuti di acetone che andranno a ricoprire l’unghia a loro volta avvolti in un cartoccio di stagnola. In 15 minuti il prodotto si ammorbidirà tanto da venire via come fosse una pellicola, senza graffiare o strappare le unghie naturali.

I costi dei prodotti per effettuare questa tipologia di tecnica non variano di molto rispetto ai quelli che si utilizzano per semipermanente e gel.