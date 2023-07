Test | Sembra facile ma non lo è: riesci a trovare l’intruso?

Se osservi con attenzione l’immagine, dovrai rintracciare in poco tempo l’intruso: ci riesci? Se sì, sei fantastico.

Ti reputi una persona piuttosto scrupolosa ed attenta a qualsiasi dettaglio, persino a quello più piccolo? Allora, sei proprio incappato nell’articolo giusto per te. Osserva con attenzione l’immagine riproposta in basso e rintraccia l’intruso. Se ci riesci, è verissimo quello che tu pensi sul tuo conto: sei più che attento!

Sono diversi i test che si rintracciano sul web, ma questi visivi – così come quelli dove occorre individuare le differenze tra le due immagini – sono davvero strepitosi. Chi ha intenzione di mettersi alla prova e di testare le proprie abilità, infatti, ha la possibilità di farlo senza troppi problemi navigando tranquillamente su Internet. Questo di oggi, ad esempio, è di media difficoltà, ma è capace di intrattenere chiunque, sia grandi che piccini.

Inizia ad attivare il cronometro: hai solo 20 secondi di tempo per osservare con attenzione l’immagine in alto e individuare il bicchiere diverso dagli altri. Parliamo, ovviamente, di piccole differenze, questo è chiaro, che però non tutti riescono a rintracciare nel lasso di tempo stabilito. Tu, invece, ci riesci? Se sì, meriti davvero un applauso: non è affatto una cosa da niente!

Dove si trova l’intruso? In pochissimi sono riusciti a indovinare

Il tempo sta per scadere, ma prima di far scattare il gong ti diamo la possibilità di osservare con ulteriore attenzione ancora qualche secondo. Guarda ciascun bicchiere e sii scrupolosa ad esaminare ogni dettaglio delle figure: rintracciare l’intruso, non è affatto così complicato. In ogni caso, qualora l’avessi già scovato ed ora vuoi avere la conferma, ecco la soluzione del test:

Se avessi osservato con attenzione l’immagine, avresti facilmente individuato l’intruso tra tutti i bicchieri. Nell’ultima fila, a partire da sinistra, il terzo bicchiere è leggermente diverso dagli altri. Certo, come dicevamo poco fa, non parliamo di grosse differenze sostanziali, questo è vero. Se avessi avuto, però, un attento spirito d’osservazione, avresti rintracciato facilmente la cannuccia completamente rossa, a differenza delle altre bianche e rosse, e il coperchio completamente rosso.

Adesso, la domanda la facciamo a te: sei riuscito ad individuare il bicchiere differente oppure no? Se sì, dobbiamo farti le nostre congratulazioni. In caso contrario, ti invitiamo a non demoralizzarti affatto. Anzi, cogli l’occasione per allenarti e tenere allenata la tua mente.