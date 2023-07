Cena per 2 a 2€: la ricetta (deliziosa) che piacerà a tutti

Che cosa penseresti se ti dicessi che puoi preparare una cena per 2 persone con soli 2 euro? Scopri subito la ricetta: resterai senza parole!

Forse non ci crederai, ma con soli 2 euro puoi preparare una cena per 2 persone. Come abbiamo infatti ricordato molte volte anche in alcuni nostri precedenti articoli, non servono per forza ingredienti ricercati o costosi per cucinare un piatto con i fiocchi. Basta procurarti i prodotti giusti e seguire questa ricetta ed il risultato è garantito!

Ti abbiamo incuriosito? Allora da subito un’occhiata ai prossimi paragrafi, metti in pratica i nostri consigli e stupirai la tua dolce metà con una cenetta da leccarsi i baffi. Di sicuro non riuscirà nemmeno ad immaginare che per prepararla hai speso solo pochi euro.

Cena per 2 a 2€: ricetta strepitosa pronta in pochi minuti

Se sei arrivata fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che sei curiosa di sapere come preparare una cena per 2 con soli 2 euro. Forse potrà sembrarti una missione impossibile, ma una volta che avrai assaggiato questo piatto dovrai per forza ricrederti. Per prima cosa, procurati tutti gli ingredienti necessari.

Ingredienti:

160 g di pasta

1/2 cipolla

1 barattolo di fagioli borlotti lessati

300 g di passata di pomodoro

sale q.b.

Preparazione

Come avrai capito dalla lista della spesa, quest’oggi con 2 euro andremo a preparare un primo piatto con cipolle, fagioli e passata di pomodoro. Il suo sapore ti conquisterà fin dal primo assaggio. Per cominciare metti a bollire una pentola d’acqua salata per la pasta. Dopodiché, prendi la cipolla ed affettala sottilmente. Mettila in una padella antiaderente con un pizzico di sale e lasciala cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo, butta la pasta e lascia che si cuocia per il tempo indicato sulla confezione. A questo punto, frulla i fagioli borlotti con l’aiuto di un mixer da cucina, aggiungi un mestolo d’acqua di cottura della pasta e continua così fino ad ottenere una crema bella liscia ed omogenea. Infine, aggiungi la crema di fagioli alle cipolle ed unisci anche la passata di pomodoro. Mescola bene e vai scolare la pasta. Travasala nella padella con il condimento, vai a mantecare il tutto et voilà: la tua cena per 2 a soli 2 euro è pronta!

Ancora non riesci a credere che questa ricetta sia costata solo 2 euro? Facciamo subito un paio di conti: i fagioli sono costati 0,99 euro, la pasta 0,32 euro, la passata 0,38 euro e la pasta 0,24 euro, per un totale di 1,93 euro a cui resta solo da aggiungere il prezzo del sale.