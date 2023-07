Con la dieta libera puoi perdere una taglia in meno di 15 giorni: addio ai chili in più ed al gonfiore

Scopri tutti i benefici della dieta libera e comincia subito ad eliminare i chili di troppo che tanto ti affliggono.

Questo approccio alimentare flessibile è adatto a tutti gli stili di vita perché consente di scegliere i cibi che si preferiscono, rispettando un’alimentazione ipocalorica, corretta e bilanciata.

Dì addio per sempre alle rinunce e agli obblighi della dieta tradizionale: arriva la dieta libera, che ti fa perdere una taglia in sole due settimane.

Dieta libera, come perdere una taglia in due settimane

La dieta libera consiste nell’evitare dolci, alcool, cibo spazzatura e nel concedersi al tempo stesso gli alimenti che si preferiscono ,scegliendo tra diverse alternative di pietanze sane ed equilibrate. Dunque non esiste un piano alimentare preciso, che prevede di consumare ogni giorno solo i cibi indicati dal nutrizionista. Si tratta di un approccio più variabile, personalizzabile e per tanto più sostenibile e meno restrittivo.

Quando specifichiamo che è meno restrittivo non intendiamo però che si possa mangiare a dismisura, o che si possa scegliere da soli le quantità, ma intendiamo che si possa avere maggiore libertà nella selezione degli alimenti. In tal modo pur rispettando un taglio delle calorie introdotte ogni giorno, si potrà optare per cibi che incontrano il proprio gusto, o per piatti che si adattano maggiormente agli impegni personali, che possono essere diversi, giorno per giorno.

L’importante è ricordare che ogni dieta di successo parte dal concetto di piano alimentare ipocalorico, ovvero di un’indicazione di alimentazione studiata ad hoc su ciascuno di noi e sul suo fabbisogno calorico giornaliero, in base a cui si capirà quanto e che cosa mangiare.

Di seguito riportiamo un esempio di menù tipo di due giorni di dieta libera, che servono a dare un’indicazione di massima da seguire:

Primo giorno:

Colazione: 150 ml di latte vaccino oppure vegetale, quindi di soia, di avena, di riso o di mandorla, con 4 biscotti integrali

Spuntino: uno yogurt magro bianco

Pranzo: 60 g di farro con fagiolini, patate e carote condito con un cucchiaino di olio a crudo

Merenda: un frutto di stagione di 200 grammi

Cena: 200 grammi di orata al sale cotta al forno, contorno di verdure a scelta alla piastra e un cucchiaino d’olio a crudo.

Secondo giorno: