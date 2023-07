Il pensiero del ferro da stiro ti tormenta? Da oggi potrai evitare di stirare le magliette, che sollievo!

Smetti di stirare in piena estate: con questi semplici consigli potrai riporre i tuoi abiti direttamente nell’armadio, più facile di così?!

Stirare non è di certo una delle mansioni casalinghe alle quali più ci piace dedicarci. Nel pieno della stagione invernale, siamo forse più incentivati a farlo ma quando le alte temperature della stagione estiva si fanno sentire a più non posso, la cosa diventa problematica.

Cerchiamo così degli escamotage che ci permettano di fare a meno del ferro da stiro così da semplificarci la vita ed allo stesso tempo risparmiare. Ebbene, sarete felici di sapere che mettendo in pratica questi banalissimi ma utilissimi consigli, potremo lasciar perdere il ferro da stiro per un po’. Vediamo come fare.

Posa il ferro da stiro: con questi consigli eviterai quelle fastidiose pieghe antiestetiche e le tue magliette saranno pronte per essere indossate!

Quando fa caldo proprio non ne vogliamo sapere di dedicarci alle faccende domestiche più impegnative. E di sicuro striare rientra in una di queste. Come fare allora? Per fortuna, abbiamo dalla nostra parte la possibilità di poter mettere in pratica questi semplicissimi consigli per cercare di utilizzare sempre meno il ferro da stiro!

Per prima cosa, evita di riempire troppo la lavatrice. Il sovraccarico non solo richiede un dispendio energetico maggiore ma fa sì che sui tessuti si creino quelle pieghe antiestetiche che poi saremo costretti a rimuovere stirandole.

Dopo il bucato, svuotiamo subito il cestello per evitare che le pieghe si fissino sui tessuti. Altra cosa poi essenziale, è quella di sbattere energicamente le magliette prima di stenderle. Ma soprattutto, come le stendiamo?

Attenzione al modo in cui stendiamo le magliette. Per evitare che si creino pieghe e grinze, il segreto è quelle di appenderle a delle grucce, un po' come faremmo con delle classiche camicie/giacche. In questo modo il tessuto, asciugherà senza pieghe.

Stesso discorso se siamo invece soliti utilizzare l'asciugatrice per asciugare il nostro bucato. Anche in quel caso è necessario sbattere i panni prima di riporli all'interno dell'elettrodomestico.

Qualora non disponessimo dell'asciugatrice e non avessimo abbastanza spazio per poter appendere tutte le magliette all'esterno e fossimo quindi costretti a dover utilizzare lo stendino, se possibile evitiamo di utilizzare le mollette.

Solamente quando il bucato sarà completamente asciutto potremo poi riporlo all’interno di armadi e cassetti. Mai riporli al proprio posto quando questi sono ancora caldi o umidi

Il trucco dei cubetti di ghiaccio in asciugatrice

A proposito di asciugatrice, per quanti sono soliti adoperare questo elettrodomestico c’è un trucchetto molto semplice che possiamo mettere in pratica per asciugare il bucato senza pieghe e prevede l’impiego di un paio di cubetti di ghiaccio.

Riponendo il ghiaccio in asciugatrice, questo, quando l’elettrodomestico sarà in funzione, permetterà di creare vapore all’interno del cestello e così facendo i tessuti delle nostre magliette asciugheranno privi di pieghe e grinze.

E tu conoscevi questo trucco?