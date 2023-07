La tua amica sparla di te e ti mette nei guai: 5 segnali che ti dicono che devi troncare subito

La tua amica sparla di te in tua assenza e ti mette sempre a disagio? Con questi segnali è tutto chiaro: tronca subito.



L’amicizia, quella vera, reale e sincere è senza dubbio una fra le cose più belle che nella vita si possa avere. Sapere di poter contare su qualcuno che ti stia accanto nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brutti ti aiuterà a sentirti meno sola, anche quando tutto non sembra andare nel verso giusto.

Un’amica vera è quella persona che ti riesce a strappare un sorriso quando hai la morte nel cuore, quella che ti porta a fare shopping per dimenticare una delusione d’amore e che sul divano di casa riderà e piangerà con te. Con lei potrai essere sempre te stessa e senza paura potrai anzi, dovrai mostrare tutte le tue fragilità. Infondo, chi trova un amico, trova un tesoro, vero? Eppure, non sempre le cose sono così e troppo spesso l’amicizia sarà solo a senso unico.

Se la tua amica sparla di te non aspettare: è arrivato il momento di chiudere questo rapporto malsano

Nonostante possa sembrare una cosa quasi scontata, non è affatto facile trovare una persona che ti sia realmente amica e che abbia la tua stessa voglia di vivere il rapporto. Nel lungo cammino della vita ti potrà capitare sicuramente di trovar qualcuno o qualcuna che pur spacciandosi per tua amica/o in realtà trama alle tue spalle.

Fortunatamente, laddove le parole possono mentire, gli atteggiamenti sono più difficili da controllare e se noti anche solo uno di questi segnali allora non si tratta di vera amicizia.

Nonostante tutti ti abbiano messo in guardia ancora vedi del buono nella tua amica? Forse è arrivato il momento di toglierti il ‘prosciutto davanti agli occhi’ e di capire tu stessa chi hai di fronte. Ti basterà osservar i suoi atteggiamenti e se noti anche uno solo di questi comportamenti è giunto il momento di mettere la parola fine alla vostra amicizia a senso unico. Eccoli nel dettaglio:

Crea astio fra le tue amiche: non solo parla male di te, ma non fa altro che mettere zizzania fra te e il resto della compagnia. Sembra quasi che voglia avere il dominio su di te, ma questo non è di certo un atteggiamento sano; Ti consiglia male: che sia durante lo shopping o che tu le chieda un consiglio non ti dirà mai la verità anzi, ti spingerà a comprare quel vestito che ti sta malissimo e ti consiglierà ovviamente in modo sbagliato; Gode delle tue sconfitte: se le cose non ti vanno bene lei non si sforzerà nemmeno di essere dispiaciuta anzi, mostrerà anche un certo piacere nel vederti triste; Vuole essere sempre la protagonista: se ti ruba la scena anche nelle tue occasioni speciali devi allontanarti da lei al più presto; Ti copia: vuole essere come te in tutto per tutto, a partire dal modo di vestire fino a come si comporta con gli altri.

Quindi, se noti anche uno solo di questi atteggiamenti non aspettare ancora e tronca subito questo rapporto malato.